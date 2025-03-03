В Тамбовской области подвели итоги недели обращений граждан 0 В Центре управления регионом Тамбовской области подвели итоги последней зимней недели. С 22 по 28 февраля специалисты зафиксировали 932 обращения от жителей. Граждане оставляли свои жалобы и вопросы в комментариях и личных сообщениях на официальных страницах органов власти и госучреждений.

В Тамбове возбуждено уголовное дело о хищении средств при реконструкции филармонии 0 Следственное управление СК России по Тамбовской области возбудило уголовное дело по факту хищения бюджетных средств (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в рамках реконструкции областной филармонии. Расследование началось после обращения врио губернатора региона Евгения Первышова, который потребовал провести полную

В Тамбове студент напал на девушку в баре, возбуждено уголовное дело 0 В ночь на 1 марта в баре «59.62» на улице Державинской произошёл инцидент, завершившийся возбуждением уголовного дела. 21-летний студент четвёртого курса одного из тамбовских вузов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, разбил стеклянным бокалом лицо 23-летней девушке.

В Тамбове обсудили меры по повышению безопасности дорожного движения 0 В Тамбове состоялось заседание городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. Специалисты проанализировали аварийность на дорогах областного центра и обозначили наиболее опасные участки, где чаще всего происходят ДТП.

Стоимость капитального ремонта школы в Первомайском выросла до 122 млн рублей 0 Начальная стоимость капитального ремонта третьего корпуса Первомайской средней школы увеличилась почти на 19 миллионов рублей, достигнув 122 миллионов. Очередной, уже четвёртый по счёту, конкурс на проведение работ был объявлен 27 февраля в Единой информационной системе «Закупки». Заявки

Три медучреждения Тамбова прошли обучение по системе «Стимул» 0 Три медицинских учреждения Тамбовской области получили сертификаты московских экспертов, подтвердившие успешное обучение и улучшение условий для пациентов по системе «Стимул». Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

Тамбовская область получит 12,5 млн рублей на газификацию домов льготников 0 В 2025 году Тамбовская область получит почти 12,5 млн рублей из федерального бюджета на реализацию программы социальной газификации. Распоряжение о распределении средств подписал председатель правительства России Михаил Мишустин. В общей сложности 1 млрд рублей будет направлен в 55 регионов,

Тамбовская областная Дума скорректировала бюджет и утвердила программу поддержки участников СВО 0 На 53-м заседании Тамбовской областной Думы депутаты рассмотрели 24 вопроса, включая корректировку регионального бюджета, поддержку участников специальной военной операции и внесение изменений в административное законодательство.

В Тамбовской области расширят возможности использования выплат для многодетных семей 0 Тамбовская областная Дума приняла в целом законопроект, предложенный прокурором региона Александром Гулягиным, который расширяет основания для использования единовременной денежной выплаты вместо предоставления земельного участка многодетным семьям. Документ вносит изменения в статью 7 Закона

Ветераны Афганистана провели встречу с мичуринскими школьниками 0 Мичуринское местное отделение Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» продолжает активно вести военно-патриотическую работу с молодёжью. Очередная встреча состоялась в музейной комнате «Боевой Славы» МБОУ СОШ № 1, где с шестиклассниками

В Мичуринске подрядчик похитил 5,8 млн рублей при благоустройстве исторической улицы 0 Прокуратура города Мичуринска Тамбовской области выявила нарушения при исполнении муниципального контракта по ремонту и благоустройству исторической части улицы Советской. В результате проверки установлено, что в 2024 году руководитель подрядной организации похитил бюджетные средства на сумму более

Квалификационная коллегия судей Тамбовской области пополнилась новыми представителями общественности 0 На пятьдесят третьем заседании Тамбовской областной Думы, которое прошло под председательством Евгения Матушкина, депутаты рассмотрели ряд значимых вопросов. В заседании приняли участие врио Главы Тамбовской области Евгений Первышов, главный федеральный инспектор по Тамбовской области аппарата

В Тамбове одобрили концепцию развития исторического квартала 0 Члены градостроительного совета Тамбова единогласно поддержали концепцию комплексного развития исторического квартала, ограниченного улицами Ленинградской, Советской, Кронштадтской и Карла Маркса. Об этом сообщили в городской администрации.

Генерал-майора Ивана Попова отправили в СИЗО вместо домашнего ареста 0 Тамбовский гарнизонный военный суд удовлетворил ходатайство прокуратуры об ужесточении меры пресечения для бывшего командующего 58-й общевойсковой армией генерал-майора Ивана Попова. Теперь он будет находиться в СИЗО-1 Тамбова в течение двух месяцев вместо домашнего ареста, сообщает ТАСС.

В Тамбове гендиректор дорожно-строительной компании обвиняется в мошенничестве на 4,5 млн рублей 0 Генерального директора одной из дорожно-строительных организаций Тамбовской области обвиняют в мошенничестве на сумму свыше 4,5 млн рублей. Об этом сообщает прокуратура региона.

Выборы в Тамбовскую городскую Думу пройдут под контролем областной избирательной комиссии 0 Центризбирком России на заседании 19 февраля принял решение передать полномочия по организации и проведению выборов депутатов Тамбовской городской Думы восьмого созыва областной избирательной комиссии. Выборы состоятся в единый день голосования 14 сентября 2025 года.

Директор Тамбовского центра стратегических разработок подозревается в получении взятки 0 Руководитель ТОГАУ «Тамбовский центр стратегических разработок», подведомственного региональному Минобразования, стала фигурантом уголовного дела о получении взятки в крупном размере. Ей вменяется нарушение п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ — получение незаконного вознаграждения за совершение заведомо

В Тамбовской области задержан иностранец с крупными штрафами за нарушения ПДД 0 На трассе Р-22 «Каспий», недалеко от Тамбова, сотрудники ГИБДД задержали иностранного гражданина, управлявшего автомобилем Chevrolet с нероссийскими номерами. Проверка показала, что водитель накопил штрафов за различные нарушения правил дорожного движения на сумму более 100 тысяч рублей.

Воронежская область просит 7 млрд рублей на реконструкцию трассы Р-193 0 Правительство Воронежской области обратилось в Совет Федерации с запросом на выделение 7 млрд рублей для реконструкции участка федеральной трассы Р-193 «Воронеж — Тамбов». Об этом сообщил первый заместитель председателя регионального правительства Данил Кустов в ходе презентации инвестиционных

Суд отменил приговор экс-директору ФК «Тамбов» Ольге Коноваловой 0 Тамбовский областной суд пересмотрел дело бывшего генерального директора футбольного клуба «Тамбов» Ольги Коноваловой и отменил ранее вынесенный ей приговор. Ранее она была признана виновной в мошенничестве и получила два года условного наказания. Теперь рассмотрение дела будет проходить в