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В Тамбовской области подвели итоги недели обращений граждан
Вчера, 14:20
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В Центре управления регионом Тамбовской области подвели итоги последней зимней недели. С 22 по 28 февраля специалисты зафиксировали 932 обращения от жителей. Граждане оставляли свои жалобы и вопросы в комментариях и личных сообщениях на официальных страницах органов власти и госучреждений.
Самой актуальной темой недели стало здравоохранение. Тамбовчане интересовались наличием льготных лекарств, жаловались на нехватку медицинского персонала и задавали вопросы о ремонте медицинских учреждений.
Второе место по числу обращений заняла сфера ЖКХ. Граждане сообщали о проблемах с отоплением, отсутствием холодной и горячей воды, авариях, засорах и неисправностях в системе водоотведения.
На третьем месте оказалась дорожная тематика. Жители региона жаловались на состояние дорог и тротуаров, требовали очистки от снега и наледи, а также ремонта повреждённого асфальтового покрытия.
Наибольшую активность проявили жители Тамбова, Мичуринска и Кирсанова.
Сообщить о проблеме можно не только через официальные паблики, но и на платформе «Госуслуги. Решаем вместе», где предусмотрена возможность отправки запросов в государственные и муниципальные органы.
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