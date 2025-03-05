Тамбовчане вложили более 6 млрд рублей в строительство жилья через эскроу-счета Комментариев: 0



В прошлом году в области были раскрыты 1,4 тысячи счетов эскроу на сумму почти 5 млрд рублей. Это значит, что 1,4 тысячи тамбовчан получили свои квартиры. Застройщики смогли получить доступ к средствам граждан только после ввода объектов в эксплуатацию.



В настоящее время ещё свыше 1,6 тысячи человек продолжают ждать завершения строительства. На их счетах эскроу находится более 6 млрд рублей.



Как пояснили в региональном отделении Банка России, использование счетов эскроу обеспечивает безопасность сделок: деньги за квартиру хранятся в банке до окончания строительства, а застройщик возводит объект за счёт собственных или кредитных средств. Если застройщик не выполнит обязательства, банк вернёт покупателю вложенные деньги.



Также с 1 марта для тамбовчан стали действовать новые правила использования материнского капитала при индивидуальном жилищном строительстве. Теперь граждане смогут сразу получить всю сумму маткапитала на строительство дома, тогда как ранее первую половину можно было использовать сразу, а вторую – только спустя полгода и после возведения фундамента, стен и крыши.



В общей сложности с начала действия механизма эскроу-счетов жители Тамбовской области вложили в строительство жилья почти 17 млрд рублей. В Тамбовской области подвели итоги использования счетов эскроу при строительстве жилья. Как сообщили в региональном отделении Банка России, на начало 2025 года на таких счетах находится более 6 млрд рублей от жителей региона, ожидающих завершения строительства квартир.В прошлом году в области были раскрыты 1,4 тысячи счетов эскроу на сумму почти 5 млрд рублей. Это значит, что 1,4 тысячи тамбовчан получили свои квартиры. Застройщики смогли получить доступ к средствам граждан только после ввода объектов в эксплуатацию.В настоящее время ещё свыше 1,6 тысячи человек продолжают ждать завершения строительства. На их счетах эскроу находится более 6 млрд рублей.Как пояснили в региональном отделении Банка России, использование счетов эскроу обеспечивает безопасность сделок: деньги за квартиру хранятся в банке до окончания строительства, а застройщик возводит объект за счёт собственных или кредитных средств. Если застройщик не выполнит обязательства, банк вернёт покупателю вложенные деньги.Также с 1 марта для тамбовчан стали действовать новые правила использования материнского капитала при индивидуальном жилищном строительстве. Теперь граждане смогут сразу получить всю сумму маткапитала на строительство дома, тогда как ранее первую половину можно было использовать сразу, а вторую – только спустя полгода и после возведения фундамента, стен и крыши.В общей сложности с начала действия механизма эскроу-счетов жители Тамбовской области вложили в строительство жилья почти 17 млрд рублей.



