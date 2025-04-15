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По требованию прокуратуры в сельских ФАПах Сампурского района появится горячая вода
В девяти фельдшерско-акушерских пунктах Сампурского района Тамбовской области будет обеспечено горячее водоснабжение — соответствующее решение вынес Сампурский районный суд по иску прокуратуры. Основанием для обращения в суд стало выявленное нарушение санитарно-эпидемиологических требований: медучреждения продолжительное время функционировали без горячей воды.
Речь идёт о подразделениях ТОГБУЗ «Сампурская центральная районная больница». Надзорное ведомство провело проверку и установило, что отсутствие горячего водоснабжения нарушает санитарные нормы и потенциально снижает уровень безопасности медицинской помощи, особенно в акушерских пунктах. Прокуратура внесла представление руководству учреждения, однако в установленный срок меры по устранению нарушений приняты не были.
Суд полностью удовлетворил иск прокуратуры и обязал больницу обеспечить горячее водоснабжение в указанных ФАПах. После вступления решения в силу органы прокуратуры проследят за его неукоснительным исполнением.
Ситуация ещё раз подчеркнула значимость соблюдения санитарных условий в первичном звене здравоохранения, особенно в сельских населённых пунктах, где ФАПы остаются единственным доступным источником медицинской помощи.
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В девяти фельдшерско-акушерских пунктах Сампурского района Тамбовской области будет обеспечено горячее водоснабжение — соответствующее решение вынес Сампурский районный суд по иску прокуратуры. Основанием для обращения в суд стало выявленное нарушение санитарно-эпидемиологических требований:
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