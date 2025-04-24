В Тамбовской области разгорается скандал из-за опасных свалок возле жилых домов Комментариев: 0



Проблема обострилась до федерального уровня. После многочисленных жалоб жителей «Народный фронт» направил обращения в администрацию Тамбовского округа, Роспотребнадзор, Россельхознадзор и Минэкологии. Кроме того, на ситуацию обратил внимание председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, поручивший региональному следственному управлению провести проверку. Как сообщили в ведомстве, ход проверки взят на контроль центрального аппарата СК.



Особую тревогу вызывает тот факт, что среди отходов обнаружены биологические материалы — кости и шкуры животных. Такие отходы относятся ко второму классу опасности и, по закону, подлежат немедленной утилизации из-за высокого риска распространения инфекций. Однако на практике свалки продолжают разрастаться, загрязняя почву и воздух, что создаёт серьёзную угрозу здоровью около 2,5 тысяч местных жителей.



Местные власти, по словам жителей, игнорируют проблему уже четыре года. Если проверка подтвердит факты халатности, в отношении чиновников могут быть возбуждены уголовные дела.



Пока же жители Красносвободного и Орловки надеются, что внимание федеральных структур наконец вынудит региональные власти устранить опасные свалки и обеспечить санитарную безопасность в их населённых пунктах.



Фото: Андрей Хворостов



Жители сёл Красносвободное и Орловка в Тамбовской области уже несколько лет безуспешно пытаются добиться ликвидации огромных свалок, расположенных буквально в нескольких метрах от их домов и на сельскохозяйственных землях. По данным активистов «Народного фронта», отходы, среди которых строительный мусор, а также кости и внутренности животных, заполнили овраг протяжённостью около полутора километров.Проблема обострилась до федерального уровня. После многочисленных жалоб жителей «Народный фронт» направил обращения в администрацию Тамбовского округа, Роспотребнадзор, Россельхознадзор и Минэкологии. Кроме того, на ситуацию обратил внимание председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, поручивший региональному следственному управлению провести проверку. Как сообщили в ведомстве, ход проверки взят на контроль центрального аппарата СК.Особую тревогу вызывает тот факт, что среди отходов обнаружены биологические материалы — кости и шкуры животных. Такие отходы относятся ко второму классу опасности и, по закону, подлежат немедленной утилизации из-за высокого риска распространения инфекций. Однако на практике свалки продолжают разрастаться, загрязняя почву и воздух, что создаёт серьёзную угрозу здоровью около 2,5 тысяч местных жителей.Местные власти, по словам жителей, игнорируют проблему уже четыре года. Если проверка подтвердит факты халатности, в отношении чиновников могут быть возбуждены уголовные дела.Пока же жители Красносвободного и Орловки надеются, что внимание федеральных структур наконец вынудит региональные власти устранить опасные свалки и обеспечить санитарную безопасность в их населённых пунктах.Фото: Андрей Хворостов



