В «Тамбовавтодоре» заявили, что искать виновных в долгах за дороги уже некому
Вчера, 16:57
История с многомиллионными исками к «Тамбовавтодору» получила неожиданное продолжение. Как выяснили «Региональные известия», ни один чиновник не понесёт наказания за судебные споры, из-за которых учреждение могло потерять десятки миллионов рублей.
Напомним, весной губернатор Евгений Первышов сообщил, что подрядчики потребовали с «Тамбовавтодора» более 52 млн рублей неустоек, назвав это «непростительной роскошью» для бюджета.
Редакция направила запрос в учреждение с вопросом, кто ответит за убытки. В ответе чиновники пояснили: решения принимало прежнее руководство, которого теперь в организации нет. Поэтому наказывать некого.
Второй запрос журналистов позволил уточнить, что по итогам судебных споров «Тамбовавтодор» всё же заплатил около 1,5 млн рублей — госпошлины и пени. Это несравнимо меньше изначально ожидавшихся 52 млн, и здесь, вероятно, заслуга нового руководства.
Но факт остаётся фактом: за потери бюджета никто ответственности не понесёт. Формально виноватых нет — решения принимались комиссионно, а состав комиссий за годы несколько раз менялся.
«Учреждение не обладает необходимым уровнем компетенций для проведения служебных расследований», — говорится в официальном ответе «Тамбовавтодора».
Редакция «Региональных известий» продолжает следить за ситуацией и проверять, как расходуются бюджетные средства в дорожной сфере региона.
