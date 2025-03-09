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В Тамбове назначен новый директор «Тамбовавтодора»
Вчера, 19:12
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Сегодня к своим обязанностям приступил новый директор ТОГКУ «Тамбовавтодор». Им стал Виктор Соколов, 35-летний специалист из Краснодара. Как сообщили в учреждении, ранее он возглавлял МКУ «Центр мониторинга дорожного движения и транспорта» в Краснодаре, занимаясь вопросами дорожной инфраструктуры.
Назначение Соколова стало очередным кадровым решением в рамках обновления управленческой команды региона. Сегодня также стало известно, что ещё одним вице-губернатором Тамбовской области назначен Николай Федосеенко, который будет курировать инвестиции, госзакупки, туризм и культуру.
Кроме того, вице-губернатор Владислав Ставицкий, отвечающий за дорожную сферу региона, теперь будет также курировать Госжилстройтехнадзор. В его ведении находится и работа «Тамбовавтодора», который отвечает за содержание и ремонт дорог в области.
Фото: «Тамбовавтодора»
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