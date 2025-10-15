|
Задержан и отправлен под домашний арест бенефициар проекта «Серебряная долина» Алексей Сабадаш
Решением Ленинского районного суда Тамбова под домашний арест до 13 декабря отправлен Алексей Сабадаш — бенефициар концессии по строительству дома-интерната «Серебряная долина» в селе Отъяссы Сосновского муниципального округа.
Как сообщили «Вердикту» в пресс-службе суда, мера пресечения избрана в рамках расследования уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Следствие полагает, что Сабадаш причастен к хищению бюджетных средств, выделенных на строительство социального объекта.
По данным суда, следователь настаивал на заключении под стражу, однако суд ограничился домашним арестом.
Алексей Сабадаш также возглавляет Ассоциацию специалистов сферы социально-медицинского ухода «Патронаж» и ранее занимал должность директора по развитию УК «Маяк», участвовавшей в реализации проекта через генерального подрядчика — компанию «НовоГрупп».
Проект дома-интерната «Серебряная долина» стартовал в 2022 году. Его стоимость оценивалась почти в 1 млрд рублей, из которых 685 млн — федеральные средства, 220 млн — инвестиции, и 14 млн — софинансирование региона. Срок сдачи объекта переносился с 2024 на 2025 год.
Глава региона Евгений Первышов ранее публично заявил, что у областных властей возникли серьёзные вопросы к расходованию средств:
«По объекту в селе Отъяссы у меня возникли вопросы. Соответствующее заявление я направил в правоохранительные органы. На сегодняшний день сумма порядка 300 миллионов рублей у нас не подтверждается. Ну, исчезли деньги. Теперь будем искать их с помощью полиции и следственных органов».
Расследование продолжается.
