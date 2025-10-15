В Тамбове открылась выставка китайского фарфора «Дракон и Феникс, цветы и птицы» 0 В Тамбовском областном краеведческом музее открылась выставка китайского фарфора «Дракон и Феникс, цветы и птицы: мир образов в искусстве Китая». Экспозиция собрана из редких коллекций, принадлежавших дворянским усадьбам Тамбовской губернии и переданных музею в начале XX века в период

Московскую фирму «Каскад» внесли в реестр недобросовестных подрядчиков после срыва капремонта школы в Сампуре 0 Тамбовское управление Федеральной антимонопольной службы внесло московское ООО «Каскад» в реестр недобросовестных поставщиков сроком на два года. Основанием стал срыв сроков капитального ремонта здания Сатинской средней школы в Сампурском муниципальном округе. Контракт на сумму свыше 71 млн руб.

Задержан и отправлен под домашний арест бенефициар проекта «Серебряная долина» Алексей Сабадаш 0 Решением Ленинского районного суда Тамбова под домашний арест до 13 декабря отправлен Алексей Сабадаш — бенефициар концессии по строительству дома-интерната «Серебряная долина» в селе Отъяссы Сосновского муниципального округа. Как сообщили «Вердикту» в пресс-службе суда, мера пресечения избрана в

В Тамбове заложили Аллею Славы в память о погибших и пропавших без вести защитниках Отечества 0 В Тамбове состоялась торжественная закладка Аллеи Славы, посвящённой памяти погибших и пропавших без вести защитников Отечества. Инициатива создания мемориала принадлежит супругам и матерям военнослужащих, которые обратились с предложением к губернатору Евгению Первышову. Для размещения Аллеи

Суд по делу о гибели рыбы в пруду Рогатый обрастает противоречиями: чиновники заявили, что «замора не было» 0 Деловое издание «Вердикт» сообщает о новых подробностях судебного процесса по делу о массовой гибели рыбы в пруду Рогатый Токарёвского муниципального округа. История, начавшаяся осенью прошлого года, когда на берегу было обнаружено 8,5 тысячи мёртвых рыб, неожиданно получила продолжение — теперь

Тамбов требует через суд вернуть 10 млн рублей у орловского подрядчика «Триумф» 0 Муниципальная дирекция благоустройства Тамбова подала иск в Арбитражный суд Тамбовской области к орловскому ООО «Триумф» с требованием взыскать 10,3 млн руб. — сумму не возвращённого аванса и начисленные проценты. Заседание суда назначено на 11 ноября, сообщает деловое издание «Вердикт». Подрядчик

Прокуратура потребовала навести порядок с водоснабжением в посёлке Строитель 0 Прокуратура Тамбовского района провела проверку после многочисленных жалоб жителей посёлка Строитель на перебои с подачей холодной воды. Основанием для прокурорского реагирования стал депутатский запрос учредителя делового издания «Вердикт», депутата Тамбовской городской Думы VII созыва Артёма

Семьи участников СВО освободят от госпошлины при обращении в суд, а в Тамбовской области введут новые меры поддержки 0 Теперь семьи участников специальной военной операции, погибших или пропавших без вести, смогут обращаться в суд без уплаты государственной пошлины. Соответствующий законопроект был принят сегодня, 14 октября, на пленарном заседании Государственной Думы РФ. Документ вносит изменения в статью 333.36

Суд по делу о загрязнении притока Цны подошёл к финалу: прокуратура скорректировала сумму ущерба 0 Деловое издание «Вердикт» сообщает о новых подробностях громкого судебного разбирательства по делу о загрязнении притока Цны — реки Жигалки, где канализационные стоки из коллектора «РКС-Тамбов» в течение месяцев попадали в водоём в Ахлебиновской роще. Судебное заседание, состоявшееся после почти

Тамбовская область взяла девять золотых медалей на агровыставке «Золотая осень — 2025» 0 Тамбовская область вновь подтвердила статус одного из лидеров российского агропрома — на Российской агропромышленной выставке «Золотая осень — 2025» регион завоевал девять золотых медалей в номинации «За производство высококачественной пищевой продукции». Высокими наградами отмечены хлеб

Рядом с усадьбой Асеева появится новый четырёхзвёздочный отель и обновлённый парк 0 В Тамбове рядом с исторической усадьбой Асеева к весне 2026 года откроется современный четырёхзвёздочный отель. Здание бывшего кардиологического санатория, расположенное неподалёку от особняка, сейчас проходит капитальный ремонт. Новый владелец объекта — холдинг WEFAMILYGROUP, известный в регионе

РСПП поможет тамбовским промышленникам привлечь новые инвестиции 0 В Москве состоялась встреча президента Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александра Шохина и вице-президента Сергея Мытенкова с представителями Регионального объединения работодателей «Тамбовская областная ассоциация промышленников и предпринимателей» (РОР АПП). Основная

Бывший чиновник мичуринской администрации получил 3,5 года условно за подлог при строительстве водозабора 0 В Мичуринске вынесен приговор бывшему чиновнику городской администрации, обвинённому в превышении должностных полномочий и служебном подлоге. Суд назначил ему 3,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Также осуждённому запрещено в течение двух лет занимать руководящие и

В Мичуринске начались инженерные исследования для реставрации первого здания института имени Мичурина 0 В Мичуринске приступили к инженерным исследованиям на объекте культурного наследия регионального значения — «Первом здании Центрального научно-исследовательского института северного плодово-ягодного хозяйства имени И.В. Мичурина». Историческое здание располагается на пересечении улиц Советской и

В Тамбове и Котовске часть домов остаётся без тепла: власти обещают нормализовать ситуацию к началу недели 0 Проблемы с подачей отопления зафиксированы в Тамбове, Котовске и Тамбовском округе. Именно в этих муниципалитетах тепло пока поступило не во все жилые дома. Об этом сообщили на оперативном совещании у губернатора Евгения Первышова, где обсуждалось начало отопительного сезона в регионе. Министр ТЭК

Информационные табло в Тамбове «потеряли связь с сервером» из-за мер безопасности 0 Жители Тамбова всё чаще замечают, что электронные табло на остановках общественного транспорта перестали показывать время прибытия автобусов. Вместо привычных цифр о движении маршрутов — короткое сообщение: «Нет связи с сервером». Как сообщает деловое издание «Вердикт», сбои в работе

В правительстве Тамбовской области — новые назначения в экономическом и социальном блоках 0 В администрации Тамбовской области объявлен крупный блок кадровых решений, охватывающий ключевые направления — экономику, промышленность, экологию, ЖКХ и работу с обращениями граждан. Исполняющим обязанности министра экономической и инвестиционной политики назначен Иван Сафронов. Он уже занимал

В Мичуринске пройдёт кинофорум «Эхо 33-го кинофестиваля “Окно в Европу”» 0 Мичуринск. С 18 по 22 октября наукоград станет площадкой для кинофорума «Эхо 33-го кинофестиваля “Окно в Европу”» (12+). В программу вошли показы лучших отечественных фильмов, творческие встречи со звёздами кино и эстрады, а также концертные мероприятия. Об этом сообщает «Мичуринская правда». В

В Тамбовской области семь железнодорожных остановок получили имена — среди них станция в Мичуринске 0 На Юго-Восточной железной дороге прошла масштабная работа по присвоению названий безымянным остановочным пунктам. Как сообщает пресс-центр ЮВЖД, новые имена получили 38 станций, из них семь — в Тамбовской области. В частности, остановочный пункт «408 км» в черте Мичуринска теперь называется

«Канал» исчез: Яндекс вернул Цне её историческое имя после запроса тамбовского краеведа 0 Тамбов. Любитель местной истории и исследователь водных объектов Алексей Ермаков добился исправления подписи на «Яндекс Картах»: вместо «канала р. Цна» в пределах города снова указана река Цна. По его словам, «канал» — распространённый городской миф, который не подтверждается ни документами, ни