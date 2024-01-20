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Комплекс для пенсионеров «Серебряную долину» достроят в этом году
Сегодня, 10:56
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В рамках выставки "Россия" в День строительства была представлена презентация социального комплекса "Серебряная долина" в Тамбове, как сообщает пресс-служба регионального Правительства. Стоимость строительства комплекса составляет почти 920 миллионов рублей, и его завершение планируется в текущем году.
"Серебряная долина" является крупнейшим объектом, возводимым в регионе в рамках федерального проекта "Старшее поколение", входящего в национальный проект "Демография". Пансионат повышенной комфортности рассчитан на 150 мест и включает два жилых корпуса, соединенных теплой галереей.
В первом корпусе предусмотрены апартаменты квартирного типа с индивидуальными санузлами, зонами для досуга, небольшой кухней и всей необходимой бытовой техникой для самостоятельного ведения быта. Здесь будет реализована технология "сопровождаемого проживания" с созданием комфортных условий, максимально приближенных к домашним.
Во втором корпусе будут расположены палаты с уходовой инфраструктурой для граждан, утративших возможность самообслуживания. Круглосуточная служба медицинской помощи обеспечит мониторинг состояния здоровья подопечных и предоставит широкий спектр физиотерапевтических и лечебных процедур.
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