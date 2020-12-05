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В Сосновском районе планируют построить «Серебряную долину»
Сегодня, 09:30
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В рамках государственно-частного партнерства в Сосновском районе в селе Отъяссы планируют построить комплекс для сопровождаемого проживания граждан пожилого возраста «Серебряная долина».
Будут созданы условия для индивидуального проживания в комфортных условиях, в непосредственной близости к социальной инфраструктуре.
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