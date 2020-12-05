В Сосновском районе планируют построить «Серебряную долину» 0 В рамках государственно-частного партнерства в Сосновском районе в селе Отъяссы планируют построить комплекс для сопровождаемого проживания граждан пожилого возраста «Серебряная долина».

АО «ТКС» грозит очередной штраф за невосстановленное благоустройство 0 Тамбовские коммунальные системы силами подрядчика заменили участок коллектора по ул. Гастелло в городе Тамбове, но своей нерасторопностью создали проблему дорожного характера.

В Рассказовском районе хотят расширить свиноводческий комплекс 0 В связи с планами ООО «Рассказовский свиноводческий комплекс» (общество принадлежит датской компании «Гудвэлли») расширить свиноводческий комплекс будут проведены общественные слушания.

В Тамбовской области увеличилась смертность населения 0 По информации Тамбовстата в Тамбовской области по сравнению с январем-сентябрем 2019 года количество умерших в январе-сентябре 2020 увеличилось на 732 человека (6,4%) и составило 12,2 тыс. человек.

В Рассказово продолжается строительство ФОКа 0 В городе Рассказово продолжается строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на базе стадиона «Спартак».

В Тамбове стартует сезон массового катания 0 С 7 декабря на базе катка «Державинский» стартует сезон массового катания на коньках.

Попал под запрет выезд Деда Мороза и Снегурочки на дом или в офис 0 Администрация Тамбовской области приняла новые ограничения в рамках противодействия коронавирусной инфекции. В частности, даны разъяснения по поводу предновогодних ограничений.

У 20 детей выявлен коронавирус 0 Практически каждый день статистика по коронавирусу бьет негативные рекорды. Сегодня в регионе зарегистрировали 131 новый случай заболевания, в том числе у 20 детей. Прибывших из других субъектов РФ нет, все больные контактные с заболевшими.

В многоквартирном доме произошел пожар: есть погибшие 0 Вчера в многоквартирном доме по ул. Володарского произошел пожар, загорелась квартира на пятом этаже.

Новая школа в Мичуринске нуждается в ремонте 0 Отдел реализации проектов администрации города Мичуринска подал иск в Арбитражный суд Тамбовской области к АО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию Тамбовской области» о необходимости устранить ряд недостатков в построенной школе.

На Тамбовскую область надвигаются аномальные морозы 0 МЧС предупреждает, что в период с 4 по 8 декабря в Тамбовской области температура воздуха будет ниже климатической нормы на семь градусов.

500 тонн некачественного щебня хотели использовать при строительстве дорог 0 Представителям ОНФ удалось добиться замены 500 тонн некачественного щебня, который хотели использовать в качестве основания при строительстве дорог на улицах Агапкина и Запрудной в областном центре.

Возбуждено уголовное дело о халатности со стороны должностных лиц администрации региона 0 Следственными органами СК России по Тамбовской области на днях было возбуждено уголовное дело о халатности со стороны должностных лиц администрации Тамбовской области при обеспечении жилыми помещениями сирот.

В Тамбовской области идет подготовка к массовой вакцинации 0 По поручению Президента РФ В.В. Путина в России в ближайшее время должны приступить к массовой вакцинации от коронавирусной инфекции.

Практически все жилищные и коммунальные услуги можно оплатить в одном месте 0 ПАО «ТЭСК» и АО «ТОСК» подписали соглашение о взаимодействии, в рамках которого с декабря 2020 года в расчётно-кассовых центрах АО «ТОСК» можно будет оплачивать, и передавать показания приборов учета ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания». Таким образом, в кассах АО «ТОСК» можно оплатить

Когда в Тамбове установят главную новогоднюю ель? 0 Несмотря на запрет массовых мероприятий и корпоративов, городские власти планируют создать новогоднее настроение на улицах города.

АО «ТКС» может не успеть завершить ремонт коллектора на Гастелло до 15 декабря 0 Продолжаются работы по ремонту коллектора на ул. Гастелло в городе Тамбове. Дорогу на участке от улицы Районной до Лётного переулка, которую обещали перекрыть на несколько дней для замены участка, так и не открыли.

Жильцов аварийного дома 41 по улице Кронштадтской переселят через несколько лет 0 Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин в дистанционной форме провел прием граждан.