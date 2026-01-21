В Котовске инвестируют 160 млн рублей в переработку пластика и выпуск вторичной плёнки Комментариев: 0



У инвестора уже работает производство на территории опережающего социально-экономического развития «Котовск», где перерабатывают использованную стрейч-плёнку в гранулы. Завод был запущен в середине прошлого года, его текущая мощность составляет 250 т продукции в месяц. Осенью этого года компания планирует установить дополнительную линию, что позволит увеличить объёмы переработки в два раза. Инвестиции в этот этап составят около 60 млн руб.



Следующим шагом станет строительство завода по выпуску вторичной плёнки. Под новый объект в индустриальном парке «Котовск» выделен участок площадью 2 га. Начало строительства намечено на 2027 год, завершение — на конец 2028-го. Предприятие площадью около 2 тыс. кв. м сможет выпускать до 200 т плёнки в месяц, используя в том числе гранулы собственного производства. Стоимость проекта оценивается примерно в 100 млн руб.



По словам Михаила Тарасова, рынок вторичного сырья продолжает активно развиваться, а условия, созданные в индустриальном парке «Котовск», позволяют компании уверенно планировать дальнейшее расширение. В перспективе пяти лет переработка вторичных полимеров может вырасти до 1 тыс. т в месяц, а выпуск плёнки — до 500 т.



