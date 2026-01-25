|
Благоустройство в Крутых Выселках обернулось уголовным делом о хищении средств
Сегодня, 11:01
Следственные органы возбудили уголовное дело по факту хищения бюджетных средств, направленных на благоустройство деревни Крутые Выселки Тамбовского муниципального округа. Проверка была инициирована прокуратурой в рамках надзора за реализацией национального проекта «Жильё и городская среда».
По предварительным данным, подрядчик получил авансовые средства по муниципальному контракту, однако работы на объекте так и не были выполнены. Ущерб бюджету превысил 9 млн рублей. Действия квалифицированы как мошенничество в особо крупном размере.
Проект благоустройства изначально сопровождался проблемами. Контракт на сумму 31,5 млн рублей был заключён с ООО «Тандем», однако подрядчик не справился с обязательствами. После выявленных нарушений компанию оштрафовали, а затем контракт расторгли в одностороннем порядке. Осенью прошлого года подрядчик был включён в реестр недобросовестных поставщиков.
Возбуждение уголовного дела стало продолжением истории с проблемным объектом, который должен был быть реализован в рамках федеральной программы, но в итоге привёл к срыву работ и расследованию со стороны правоохранительных органов.
