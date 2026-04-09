В Тамбовской области в 2026 году отремонтируют шесть районных больниц и построят 10 новых медпунктов 0 В Тамбовской области в 2026 году капитальный ремонт проведут сразу в шести районных больницах, одновременно с этим в регионе планируют построить десять новых медицинских объектов. О таких планах сообщил глава региона Евгений Первышов. Работы затронут Никифоровскую и Староюрьевскую центральные

В Тамбове сорвался конкурс на строительство дорог и коммуникаций за 280 млн рублей 0 В Тамбове не удалось провести конкурс на строительство инженерной инфраструктуры и дорог в районе улицы имени Павла Строганова. На торги не поступило ни одной заявки, сообщили на портале госзакупок. Начальная стоимость контракта составляла 280 млн рублей. Работы планировалось выполнить с мая по

В Тамбове начали восстанавливать набережную после ремонта коллектора 0 В Тамбове приступили к восстановлению благоустройства на набережной реки Цны после реконструкции канализационного коллектора. Об этом сообщили в компании «РКС-Тамбов». Сейчас специалисты ведут подготовительные работы — вывозят лишний грунт и готовят территорию к планировке. Далее предстоит

В Тамбове решили пока не отключать отопление из-за похолодания 0 В Тамбове отопительный сезон решили продлить из-за ожидаемого похолодания и дождей. Об этом сообщил глава администрации города Максим Косенков по итогам совещания с коммунальными службами. По его словам, пока принято решение не отключать отопление в течение ближайшей недели. Окончательную дату

Хоботово и Платоновку могут признать населёнными пунктами трудовой славы 0 В Тамбовской области сразу два населённых пункта могут получить почётное звание «Населённый пункт трудовой славы». Соответствующий проект постановления правительство региона внесло в областную думу. Речь идёт о посёлке Хоботово Первомайского округа и селе Платоновка Рассказовского округа. Как

По делу экс-судьи Дробышевой прокуратура запросила миллионный штраф 0 В Тамбовском областном суде 9 апреля прошли прения сторон по делу бывшей судьи Елены Дробышевой. Как сообщает «Вердикт», обвинение предложило назначить штраф в размере 1 млн рублей, тогда как защита заявила об отсутствии оснований для уголовной ответственности. Бывшую судью обвиняют по десяти

Арбитражный суд рассмотрит иск пороховому заводу в Котовске на 63,7 млн рублей 0 В Арбитражный суд Тамбовской области поступил иск к «Тамбовскому пороховому заводу» на сумму 63,7 млн рублей. Заявление подало местное ООО «Продснабстрой», следует из данных судебной картотеки. Суд уже принял иск к производству. Предварительное заседание назначено на 28 апреля. Компания требует

Тамбовчанам напомнили, куда нельзя выбрасывать ветки и листву 0 С приходом весны в Тамбове началась активная уборка дворов и приусадебных участков. Вместе с этим жителям напомнили: ветки, листья, трава, ботва и земля не должны попадать в контейнеры для твёрдых коммунальных отходов. В АО «Тамбовская сетевая компания» пояснили, что такие отходы быстро заполняют

В Тамбове начали подготовку к благоустройству набережной Студенца с экологического субботника 0 В Тамбове стартовала подготовка к масштабному благоустройству набережной реки Студенец. Первый этап работ — расчистка русла и прибрежной территории — начался с экологического субботника. В уборке приняли участие сотрудники «Тамбовской сетевой компании», специалисты регионального министерства

За махинации с земельными участками в Тамбовском округе будут судить экс-главу Комсомольского сельсовета 0 Бывшую главу администрации Комсомольского сельсовета в Тамбовском округе будут судить за незаконное предоставление земельных участков. Об этом сообщили в прокуратуре области. По данным следствия, с 2016 по 2023 годы она передала своим родственникам и знакомым 18 участков под личное подсобное

Жителя Моршанска приговорили к 18 годам колонии за госизмену и финансирование терроризма 0 Суд вынес приговор жителю Моршанска Тамбовской области, признав его виновным в государственной измене, финансировании терроризма и призывах к экстремизму. Как сообщили в правоохранительных органах, мужчине назначено 18 лет лишения свободы. Первые четыре года он проведёт в тюрьме, затем — в колонии

В Тамбовскую область назначен новый руководитель регионального СК — Андрей Степанов 0 В Тамбовской области назначен новый исполняющий обязанности руководителя Следственного управления СК России — им стал Андрей Степанов. Он уже приступил к работе, сменив на этом посту Андрея Чапанова. Степанов работает в правоохранительных органах более 20 лет. Начинал карьеру в прокуратуре, затем

Тамбовчанам ответят на вопросы о недвижимости и банкротстве по «горячей линии» Росреестра 0 В апреле жители Тамбовской области смогут получить бесплатные консультации специалистов Росреестра по актуальным вопросам недвижимости и права. В регионе пройдут тематические «горячие линии». Обратиться за консультацией можно будет с 9:00 до 12:30 по следующим темам: 9 апреля — кадастровый учёт в

Фонтан «Дружба народов» в Тамбове запустят к концу апреля 0 В Тамбове фонтан на Привокзальной площади планируют запустить 27 апреля — одновременно с началом работы других городских фонтанов. Сейчас на объекте завершается монтаж оборудования. В системе будет задействовано 80 насосов, после установки специалисты приступят к настройке и пусконаладочным

В Тамбовской области нашли нарушения при конкурсе на ремонт дороги 0 Прокуратура Тамбовской области выявила нарушения при проведении конкурса на разработку проекта капитального ремонта дороги «Мучкапский – Покровка». Об этом сообщает издание «Вердикт». Контракт стоимостью 9,7 млн рублей разыгрывался в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». На конкурс

Тамбовское ДСУ-2 готовится к банкротству на фоне долгов и уголовных дел 0 Крупный дорожный подрядчик Тамбовской области — ЗАО «ДСУ-2» — намерен обратиться в суд с заявлением о собственном банкротстве. Об этом сообщает издание «Вердикт». Компания, которая долгие годы выполняла государственные и муниципальные контракты, оказалась в сложной финансовой ситуации. По итогам

В Тамбовской области могут сделать выходной на Радоницу в рекомендательном порядке 0 В Тамбовской области рассматривают возможность введения дополнительного выходного дня на Радоницу — 21 апреля 2026 года. Проект соответствующего постановления сейчас проходит антикоррупционную экспертизу. Согласно документу, работодателям в регионе рекомендуют дать сотрудникам выходной в этот

В Тамбовской области увеличили пособие на погребение 0 В Тамбовской области повысили размер социального пособия на погребение. Соответствующие поправки в региональный закон приняли депутаты областной думы. Теперь выплата составит 9 678 рублей — это на 5,6% больше прежнего размера и соответствует федеральному уровню. Получить пособие смогут граждане,

Уроженец Моршанска, создатель «Циркона» Александр Леонов скончался на 75-м году жизни 0 Тамбовская область потеряла одного из своих самых известных земляков. На 75-м году жизни скончался Александр Леонов — выдающийся инженер, генеральный конструктор НПО машиностроения и Герой Труда России. Он родился в 1950 году в Моршанске и прошёл путь от молодого инженера до одного из ключевых

В Моршанском лесхозе готовятся к пожароопасному сезону и высадят 800 тыс. сосен 0 В Моршанском лесхозе с начала 2026 года усилили профилактику лесных пожаров, несмотря на то, что пожароопасный сезон официально ещё не объявлен. Специалисты уже установили противопожарные аншлаги, шлагбаумы и подготовили места отдыха для жителей. Как рассказал директор лесхоза Владимир Лютиков,