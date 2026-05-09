В Тамбовской области объявили даты фестиваля духовых оркестров имени Агапкина и Шатрова 0 Международный фестиваль духовых оркестров имени Агапкина и Шатрова в этом году пройдёт в Тамбовской области 12 и 13 июня. Организаторы посвятили программу Году единства народов России. Как сообщили в региональном министерстве культуры, по традиции фестиваль откроется выступлениями оркестров в

Петербургский бизнесмен выкупил долги тамбовской управляющей компании с большим дисконтом 0 Новым владельцем прав требования к должникам обанкротившегося ООО «ЖилТехСервис» стал предприниматель из Санкт-Петербурга Заур Тагирбеков. Итоги торгов опубликованы в рамках конкурсного производства. За лот с общей задолженностью более 50 млн рублей победитель аукциона предложил 3,1 млн рублей. В

Власти Мичуринска установили бетонные укрытия для жителей 0 В Мичуринске появились первые укрытия на случай ракетной опасности. О размещении защитных конструкций сообщил глава города Максим Харников. Бетонные укрытия установлены на Липецком шоссе и улице Лермонтова. По словам мэра, объекты предназначены для экстренного укрытия населения при возникновении

Игорь Телегин возглавит Моршанск в статусе врио 0 Бывший депутат Тамбовской областной Думы Игорь Телегин назначен временно исполняющим полномочия главы Моршанска. Постановление об этом подписал губернатор Тамбовской области Евгений Первышов. Как сообщает «Коммерсантъ-Черноземье», действующий врио главы города Антон Овчинников покинет должность с

Камеры в Тамбове помогли выявить десятки нарушителей, выбрасывавших мусор у контейнеров 0 Около 25 протоколов за незаконный выброс крупногабаритного мусора составили в Тамбове с начала года. Нарушения фиксировали камеры видеонаблюдения, установленные возле контейнерных площадок, сообщили городские власти. Речь идёт о случаях, когда жители и организации оставляли возле контейнеров

В Тамбовской области экс-руководителя лесхоза будут судить за вырубку почти 100 сосен 0 В Тамбовской области в суд направили уголовное дело бывшего руководителя Кирсановского лесхоза. Его обвиняют в незаконной вырубке леса с использованием служебного положения. Как сообщили в прокуратуре, по версии следствия, в августе 2025 года мужчина организовал вырубку 99 сосен без необходимых

В Тамбовской области хотят запретить дипфейки на выборах и перевести часть процедур в электронный формат 0 В Тамбовскую областную Думу внесли пакет изменений в региональные законы о выборах и референдумах. Поправки затрагивают правила агитации, публикацию финансовых отчётов кандидатов и цифровизацию избирательных процедур. Одним из главных нововведений может стать запрет на использование дипфейков в

Уголовное дело бывшего губернатора Максима Егорова передали из Тамбова в другой суд 0 Ленинский районный суд Тамбова не стал рассматривать уголовное дело бывшего главы Тамбовской области Максима Егорова. Материалы направили в другой суд, однако куда именно — пока официально не сообщается. Максима Егорова обвиняют в получении взяток в особо крупном размере. По версии следствия, в

Новым начальником УМВД по Тамбовской области назначен Иван Кокухин 0 Президент России подписал указ о назначении нового начальника УМВД России по Тамбовской области. Руководителем регионального управления МВД стал генерал-майор полиции Иван Кокухин, ранее возглавлявший полицию Камчатского края. Иван Кокухин родился в 1976 году в Читинской области. После окончания

В Мичуринске открыли мемориальные доски погибшим участникам СВО 0 В Мичуринске у здания МБОУ СОШ №17 «Юнармеец» состоялось торжественное открытие мемориальных досок в память о погибших участниках специальной военной операции — Данииле Грибанове и Даниле Гребенникове, которые учились в этой школе. На церемонии собрались родные и близкие военнослужащих, школьники

Суд отложил рассмотрение иска к «РКС-Тамбов» на 409 млн рублей по делу о загрязнении Цны 0 Арбитражный суд Тамбовской области перенёс рассмотрение иска Центрально-Черноземного управления Росприроднадзора к ООО «РКС-Тамбов». Надзорное ведомство требует взыскать с компании более 409 млн рублей за вред, причинённый реке Цне. Как следует из материалов дела, претензии связаны с результатами

Тамбовскую область включили в международный туристический гид для гостей Москвы 0 Тамбовская область вошла в международный путеводитель Moscow Visitors Guide, который распространяется в ведущих гостиницах Москвы среди иностранных туристов. Издание выходит на английском, китайском и арабском языках и знакомит гостей столицы с достопримечательностями регионов России. В

В Тамбовской области руководителя дорожной компании заподозрили в уклонении от уплаты 27 млн рублей налогов 0 В Тамбовской области возбуждено уголовное дело в отношении руководителя дорожно-строительной организации, которого подозревают в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета. По версии следствия, с 2021 по 2023 год директор

Максим Жалнин назвал встречу Путина и Первышова важным сигналом для развития Тамбовской области 0 Председатель Совета директоров региональной ассоциации промышленников и предпринимателей, генеральный директор ГК «Октябрьское» Максим Жалнин прокомментировал итоги рабочей встречи Президента России Владимира Путина с главой Тамбовской области Евгением Первышовым. В эксклюзивном комментарии

Суд отказал администрации Котовска во взыскании почти 3 млн рублей с подрядчика станции очистки воды 0 Арбитражный суд Тамбовской области отказал администрации Котовска во взыскании с тамбовской компании ООО «Реал-Макс» около 2,85 млн рублей штрафов и пеней по контракту на строительство станции очистки воды. Об этом сообщает деловое издание «Вердикт». Речь идёт о муниципальном контракте,

Контрольный пакет «Русагро» передали государству: у холдинга есть предприятия в Тамбовской области 0 Хамовнический районный суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ и передал государству контрольный пакет акций агрохолдинга «Русагро», основанного бизнесменом Вадимом Мошковичем. Речь идёт более чем о 65% акций компании. Помимо акций, суд постановил обратить в доход государства денежные

В Тамбове начали устанавливать разборную плотину на Цне 0 В Пригородном лесу Тамбова начался монтаж разборной плотины на реке Цне, благодаря которой в летний период поддерживается привычный уровень воды в пределах областного центра. Работы стартовали 5 мая. Как сообщил министр экологии и природных ресурсов Тамбовской области Дмитрий Сомов, специалисты

В Тамбове ресторан «Репутация» могут признать банкротом 0 Арбитражный суд Тамбовской области начал рассматривать заявление о банкротстве ООО «Репутация», которое управляет одноимённым рестораном в центре Тамбова, сообщает издание «Вердикт». С заявлением в суд обратилась бывшая совладелица компании Евгения Гришина. Заседание, на котором проверят

В Котовске вынесли приговор по делу о хищении денег при благоустройстве парка 0 В Тамбовской области суд вынес приговор по делу о хищении более 3,6 млн рублей при благоустройстве парка в Котовске. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. Двое жителей области признаны виновными в мошенничестве. Им назначили условные сроки — три и четыре года лишения свободы. Кроме того,

Тамбовская компания «Металл Сервис» через суд пытается защитить репутацию 0 В Тамбове арбитражный суд начал рассматривать дело по заявлению компании «Металл Сервис», которая пытается опровергнуть распространяемую в интернете информацию о своей деятельности. Компания считает опубликованные сведения недостоверными и просит суд не только признать их ложными, но и запретить