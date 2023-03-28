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Единый налоговый счет есть у каждого налогоплательщика
28 марта 2023
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В 2023 году всем налогоплательщикам открыт Единый налоговый счет – новый способ учета начисленных и уплаченных налогов.
Ранее каждый налог перечислялся на конкретный КБК отдельным платежным документом. С 2023 года денежные средства зачисляются Единым налоговым платежом один раз по единым реквизитам на казначейский счет, открытый Управлению Федерального казначейства по Тульской области. Далее налоговый орган распределяет их по обязательствам на основании представленных деклараций и уведомлений.
Уведомление содержит пять реквизитов вместо 15 показателей: КПП, КБК, ОКТМО, отчетный период и сумма. Уведомление многострочное и может заполняться сразу по всем обязательствам юридического лица и его обособленных подразделений с указанием соответствующего КПП. При этом суммы отражаются за каждый конкретный период.
Уведомление не подается, если представлена декларация. Срок представления Уведомления - не позднее 25-го числа месяца, в котором установлен срок соответствующего платежа.
В Уведомлении необходимо указывать коды бюджетной классификации на 2023 год, утвержденные приказом Минфина России от 17.05.2022 № 75. Полный перечень КБК размещен на промостранице сайта ФНС России.
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