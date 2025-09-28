Тамбов-информ - новости Тамбова и области

Регистрация Войти
Вход на сайт
Мудрость подобна черепаховому супу – не всякому доступна.
Козьма Прутков
Выбор редакции
 
 

Ветераны Мичуринска отправили новую партию помощи на фронт

На брифинге "Новых людей" рассказали о нарушениях, зафиксированных на выборах в Тамбовской области

"Новые люди" открыли ситуационный центр в Тамбове для наблюдения за выборами

Scania против листовок: «Новые люди» заставили тамбовчан фотографировать предвыборную рекламу

В Изосимове открыли мемориальную доску сержанту Алексею Бокову

"Новые люди" перенесли крупнейший автофестиваль из-за угрозы БПЛА

«Новые люди» и бизнес-сообщество обсудили проблему нехватки бесплатных точек Wi-Fi в Тамбове

Автофестиваль в Тамбовской области перенесли на неделю

«Новые люди» собирают за круглым столом власть и бизнес ради интернета для тамбовчан

В Тамбове скончался Почётный гражданин города Василий Дергачев

Имущество Котовского лакокрасочного завода выставили на торги за 744 млн рублей

Тамбов чтит своих героев: День ВМФ и почётный гражданин Василий Дергачев

» » » Для микрорайона «Цнинский» закупят три голубых автобуса за 52 млн рублей

Для микрорайона «Цнинский» закупят три голубых автобуса за 52 млн рублей

Вчера, 14:41
Комментариев: 0
Версия для печати
Для микрорайона «Цнинский» закупят три голубых автобуса за 52 млн рублейАдминистрация Тамбова объявила электронный аукцион на покупку трёх городских автобусов для обслуживания микрорайона «Цнинский» в селе Бокино. Начальная цена контракта составляет 51,945 млн руб., то есть примерно по 17,3 млн за каждый автобус. Информация опубликована на портале «Госзакупки».

По условиям тендера, транспорт должен быть низкопольным (категория М3), работать на метане и соответствовать экостандарту не ниже «Евро-5». В техзадании также прописаны автоматическая коробка передач, пневмоподвеска, система «книлинг» для удобной посадки, видеонаблюдение с шестью камерами и вместимость свыше 90 пассажиров. Предпочтительный цвет автобусов — голубой (RAL 5012).

Как следует из документации, один из потенциальных участников закупки просил смягчить некоторые параметры — например, радиус поворота, объём газовых баллонов и требования к подвеске, указав, что они ограничивают конкуренцию. Однако заказчик ответил, что срок для корректировок уже истёк, и уведомил о выявленных недочётах региональное управление ФАС.

Теперь поставщикам предстоит бороться за контракт, а жителям Цнинского — ждать, когда по их маршрутам действительно выйдут новые автобусы.

Фото: «Вердикт»
Рейтинг статьи:
  
Читайте также:

В Тамбове объявили новый аукцион на проект филармонии за 72 млн рублей

Администрация Тамбова решила сдать в аренду новые автобусы

Тамбовчане интересует, где новые автобусы, купленные за 174 млн рублей

Для Моршанска закупят автобусов на 58 млн рублей

Администрация Воронежа покупает 35 новых автобусов

На маршруты Тамбова выйдут 18 автобусов, работающих на метане



Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Тамбовский механизатор признан лучшим в России и получил миллион рублей

Вчера, 19:03
0
Владимир Комаров, механизатор из Тамбовской области, стал победителем Всероссийского конкурса профмастерства «Лучший по профессии» в номинации «Механизатор». Финальный этап состязаний прошёл 24–26 сентября в Тамбовской области и собрал участников из десяти регионов страны. Конкурс включал

Ветераны боевых действий провели соревнования по стрельбе в Мичуринском округе

Вчера, 18:53
0
Традиционные соревнования по стрельбе среди ветеранов боевых действий, которые Мичуринское отделение Российского Союза ветеранов Афганистана проводит уже несколько десятилетий, в этом году прошли в селе Гавриловка.

Отдых не состоялся: семейная пара из Тамбова отсудила более 850 тысяч рублей у туроператора

Вчера, 16:27
0
Семейная пара из Тамбова через суд вернула деньги за несостоявшийся отдых в Анапе. Советский районный суд взыскал с ООО «Анапское взморье» в их пользу более 858 тыс. руб. Изначально супруги оплатили 276 тыс. руб. за два номера в гостинице по акции со скидкой 40%. Но после аварии в Керченском

Для микрорайона «Цнинский» закупят три голубых автобуса за 52 млн рублей

Вчера, 14:41
0
Администрация Тамбова объявила электронный аукцион на покупку трёх городских автобусов для обслуживания микрорайона «Цнинский» в селе Бокино. Начальная цена контракта составляет 51,945 млн руб., то есть примерно по 17,3 млн за каждый автобус. Информация опубликована на портале «Госзакупки». По

В Красивке почтовое отделение обещают вернуть к прежнему режиму

Вчера, 11:12
0
Жители села Красивка Инжавинского округа продолжают обсуждать ситуацию с работой местного почтового отделения. Напомним, летом оно перешло на сокращённый график и теперь открыто только по субботам. Как сообщает издание «ПРАВОР68», редакция направила запрос в «Почту России» и получила официальный

Ветераны Афганистана провели урок мужества для школьников Мичуринского округа

Вчера, 10:53
0
В комнате «Боевой Славы» Мичуринского отделения Российского Союза ветеранов Афганистана прошла встреча с учениками 7-го и 9-го классов Борщевского филиала Заворонежской школы. Музей, где собрана уникальная коллекция военных экспонатов и макетов оружия, стал площадкой для живого урока мужества.

На проблему с горячей водой в многоэтажке на Чичканова в Тамбове отреагировал председатель СКР

28 сентября 2025
0
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту отсутствия нормального горячего водоснабжения в многоквартирном доме №39 на улице Чичканова в Тамбове. Соответствующее поручение направлено руководителю регионального СУ СК Александру Полшакову. Как

В Тамбове прошли первые соревнования по курсингу — бегу за механической приманкой

28 сентября 2025
0
Накануне в рамках слёта сокольников «Живое наследие» стартовали первые в регионе тестовые соревнования по бегу за механической приманкой. Мероприятие организовал совсем молодой Тамбовский курсинг-клуб «Во всю прыть», созданный лишь несколько месяцев назад. Несмотря на молодость клуба, инициативной

Первый этап «Недели Китая» завершился в Тамбове

28 сентября 2025
0
Успешно завершился первый этап «Неделя Китая в Тамбове», которая проходила с 22 сентября. Масштабная программа, объединившая культуру, образование и бизнес, стала уже третьей по счёту и была посвящена Году культуры России и Китая, а также 80-летию Победы. Организаторами выступили ТГУ имени

В Тамбовской области начался поэтапный запуск отопительного сезона

27 сентября 2025
0
В Тамбовской области стартовал плановый переход на отопительный сезон. Поэтапный запуск тепла начался с объектов социальной сферы – детских садов, школ и медицинских учреждений. Первыми тепло получили пять округов региона. С 26 сентября отопление подано в Котовске, а также в Знаменском,

В Тамбове реконструируют торговые ряды и воссоздадут Христорождественский храм

27 сентября 2025
0
В Тамбове представлен эскизный проект масштабной реконструкции исторического центра города — Сенной площади с торговыми рядами и Христорождественским храмом. Работы планируется реализовать в течение семи лет. С концепцией 27 сентября ознакомился губернатор Тамбовской области Евгений Первышов.

В Тамбове снова перенесли сроки открытия перекрёстка Карла Маркса и Пензенской

27 сентября 2025
0
Работы по восстановлению коллектора на пересечении улиц Карла Маркса и Пензенской в Тамбове вновь не завершены в срок. Как сообщили в администрации города, движение планировалось открыть 26 сентября, однако сегодня, 27-го, перекрёсток остаётся закрытым. Хронология ремонта, собранная «Вердиктом»,

Жители села Кузьмино-Гать жалуются на белую пыль после засыпки улицы щебнем

26 сентября 2025
0
В селе Кузьмино-Гать Тамбовского округа местные жители столкнулись с серьёзной проблемой. После того как в июне улицу Луговую засыпали доломитовым щебнем, через несколько месяцев он превратился в мелкую пыль, которая окутала всё вокруг: дома, деревья, урожай на огородах. Как отмечают сельчане,

В Мичуринске с 29 сентября подключат к отоплению школы и больницы

26 сентября 2025
0
Администрация Мичуринска сообщила о старте отопительного сезона для социальных объектов города. С понедельника, 29 сентября, тепло поступит в школы, детские сады, больницы и другие учреждения. Как уточнил глава города Максим Харников, вопрос подачи тепла в жилые дома пока не рассматривается. Для

Минкультуры Тамбовской области в 2026 году получит свыше 244 млн рублей федеральных средств

26 сентября 2025
0
В 2026 году Министерство культуры Тамбовской области получит из федерального бюджета более 244 млн рублей — это почти в два раза больше, чем годом ранее. Общий объем финансирования с учетом средств регионального и муниципальных бюджетов составит 253 млн рублей, сообщили в пресс-службе

Ремонт трассы «Тамбов—Пенза» заморожен: комиссия выявила отсутствие техники и рабочих

26 сентября 2025
0
Комиссия с участием представителей профильных ведомств и общественных наблюдателей проверила ход ремонта на участке автодороги «Тамбов—Пенза» — Рассказово — Уварово — Мучкапский — Перевоз — Инжавино — Уварово. Итоги оказались удручающими: на месте не обнаружено ни техники, ни рабочих, хотя срок

В Тамбове наградили победительниц проектов для мам-предпринимателей

26 сентября 2025
0
В правительстве Тамбовской области состоялась церемония награждения победительниц проектов «Мама-предприниматель», «ПредприниМатери» и «Мама на селе». В мероприятии принял участие глава региона Евгений Первышов. Губернатор подчеркнул, что регион продолжит развивать меры поддержки женского бизнеса

ТГТУ получит россикйско-вьетнамский грант на 30 млн рублей на научный проект

25 сентября 2025
0
Тамбовский государственный технический университет (ТГТУ) стал победителем российско-вьетнамского конкурса на предоставление грантов в области науки. Университету выделят 30 млн рублей из федерального бюджета в рамках нацпроекта «Наука и университеты». Ещё столько же обеспечат вьетнамские партнёры.

Тамбовский филиал Россельхозбанка уведомляет о закрытии Дополнительного офиса № 3349/2/01

25 сентября 2025
0
Тамбовский филиал Россельхозбанка уведомляет о закрытии Дополнительного офиса № 3349/2/01 по адресу: Тамбовская область, Никифоровский район, р.п. Дмитриевка, пл. Ленина, 9.

«Дормострой» подал иски к Тамбовскому УФАС, пытаясь выйти из «чёрного списка»

25 сентября 2025
0
ООО «Дормострой» обратилось в Арбитражный суд Тамбовской области с исками к региональному управлению ФАС России. Детали исковых заявлений пока не раскрываются. По информации «Вердикта», компания оспаривает своё включение в реестр недобросовестных поставщиков. Ранее подрядчик оказался в «чёрном

На Привокзальной площади в Тамбове началось благоустройство территории вокруг фонтана

24 сентября 2025
0
По данным площадки «Госзакупки», подрядчиком работ стало ООО «СК Бизнесстрой». Компания выиграла тендер, снизив начальную цену контракта с 7,8 млн до 7,2 млн рублей. Согласно условиям договора, подрядчик должен уложить тротуарную плитку серого цвета, обновить подпорные стенки и систему освещения,
Copyrights © 2001-2025
Контакты Реклама на сайте Редакция Статистика
Яндекс цитирования

© 2001-2025 E-mail: info@taminfo.ru
При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

ОБЛАКО ТЕГОВ
1 мая, абитуриент, авария, администрация, Бетин, Влад Федоров, губернатор, деньги есть ума не надо, ЕГЭ, заповедник, мичуринск, образование, прокуратура, Рассказово, студенты, Тамбов, тамбовская область, ТГТУ, юрий жирков

Показать все теги