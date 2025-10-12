|
В Тамбове и Котовске часть домов остаётся без тепла: власти обещают нормализовать ситуацию к началу недели
Проблемы с подачей отопления зафиксированы в Тамбове, Котовске и Тамбовском округе. Именно в этих муниципалитетах тепло пока поступило не во все жилые дома. Об этом сообщили на оперативном совещании у губернатора Евгения Первышова, где обсуждалось начало отопительного сезона в регионе.
Министр ТЭК и ЖКХ Тамбовской области Константин Шульгин доложил, что объекты социальной сферы полностью подключены к теплу. Из 3279 многоквартирных домов региона отопление уже получили 3177, или 97%. Оставшиеся здания — в основном в Тамбове, Котовске и Тамбовском округе — должны быть подключены в ближайшие дни.
Тем временем четыре муниципалитета — Котовск, Знаменский, Умётский и Тамбовский округа — до сих пор не получили паспорта готовности к отопительному сезону от Ростехнадзора. В Котовске, как пояснил глава города Алексей Плахотников, задержка связана с продолжающимся ремонтом теплосети длиной 660 метров. Работы продлятся около полутора месяцев, однако, по его словам, «из 227 многоквартирных домов города 214 уже получают тепло».
В Знаменском округе, по словам Владимира Елисеева, три из четырёх теплоснабжающих организаций устранили замечания и направили документы на повторное рассмотрение. Аналогичная ситуация — в Умётском округе, где, по данным главы Юрия Ефремова, отопительный сезон фактически начался.
В Тамбовском округе 414 объектов теплоснабжения проходят корректировку по замечаниям Ростехнадзора, а проблемным остаётся посёлок Селезнёвский, где продолжается замена теплосетей. Константин Пудовкин заверил, что тепло в дома поступит в ближайшее время.
Заместитель главы региона Наталия Макаревич также сообщила о планах по строительству новой котельной завода подшипников скольжения, которую впоследствии передадут городу. Сейчас ведётся выбор участка под строительство.
Губернатор Евгений Первышов подчеркнул, что замечания Ростехнадзора должны восприниматься как руководство к действию, а не как формальную процедуру.
«Мы знаем, что где тонко, там и рвётся. Износ сетей у нас значительный, на исправление ситуации потребуются годы, поэтому на объективные замечания Ростехнадзора надо обращать особое внимание», — отметил глава региона.
По прогнозам областных властей, подача тепла в оставшиеся жилые дома должна быть завершена к началу следующей недели.
