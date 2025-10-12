В Тамбове и Котовске часть домов остаётся без тепла: власти обещают нормализовать ситуацию к началу недели Комментариев: 0



Министр ТЭК и ЖКХ Тамбовской области Константин Шульгин доложил, что объекты социальной сферы полностью подключены к теплу. Из 3279 многоквартирных домов региона отопление уже получили 3177, или 97%. Оставшиеся здания — в основном в Тамбове, Котовске и Тамбовском округе — должны быть подключены в ближайшие дни.



Тем временем четыре муниципалитета — Котовск, Знаменский, Умётский и Тамбовский округа — до сих пор не получили паспорта готовности к отопительному сезону от Ростехнадзора. В Котовске, как пояснил глава города Алексей Плахотников, задержка связана с продолжающимся ремонтом теплосети длиной 660 метров. Работы продлятся около полутора месяцев, однако, по его словам, «из 227 многоквартирных домов города 214 уже получают тепло».



В Знаменском округе, по словам Владимира Елисеева, три из четырёх теплоснабжающих организаций устранили замечания и направили документы на повторное рассмотрение. Аналогичная ситуация — в Умётском округе, где, по данным главы Юрия Ефремова, отопительный сезон фактически начался.



В Тамбовском округе 414 объектов теплоснабжения проходят корректировку по замечаниям Ростехнадзора, а проблемным остаётся посёлок Селезнёвский, где продолжается замена теплосетей. Константин Пудовкин заверил, что тепло в дома поступит в ближайшее время.



Заместитель главы региона Наталия Макаревич также сообщила о планах по строительству новой котельной завода подшипников скольжения, которую впоследствии передадут городу. Сейчас ведётся выбор участка под строительство.



Губернатор Евгений Первышов подчеркнул, что замечания Ростехнадзора должны восприниматься как руководство к действию, а не как формальную процедуру.

«Мы знаем, что где тонко, там и рвётся. Износ сетей у нас значительный, на исправление ситуации потребуются годы, поэтому на объективные замечания Ростехнадзора надо обращать особое внимание», — отметил глава региона.



