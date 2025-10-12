Тамбов-информ - новости Тамбова и области

Взирая на солнце, прищурь глаза свои, и ты смело разглядишь на нем пятна.
Козьма Прутков
Ветераны Мичуринска отправили новую партию помощи на фронт

На брифинге "Новых людей" рассказали о нарушениях, зафиксированных на выборах в Тамбовской области

"Новые люди" открыли ситуационный центр в Тамбове для наблюдения за выборами

Scania против листовок: «Новые люди» заставили тамбовчан фотографировать предвыборную рекламу

В Изосимове открыли мемориальную доску сержанту Алексею Бокову

"Новые люди" перенесли крупнейший автофестиваль из-за угрозы БПЛА

«Новые люди» и бизнес-сообщество обсудили проблему нехватки бесплатных точек Wi-Fi в Тамбове

Автофестиваль в Тамбовской области перенесли на неделю

«Новые люди» собирают за круглым столом власть и бизнес ради интернета для тамбовчан

В Тамбове скончался Почётный гражданин города Василий Дергачев

Имущество Котовского лакокрасочного завода выставили на торги за 744 млн рублей

Тамбов чтит своих героев: День ВМФ и почётный гражданин Василий Дергачев

» » » В Тамбове и Котовске часть домов остаётся без тепла: власти обещают нормализовать ситуацию к началу недели

В Тамбове и Котовске часть домов остаётся без тепла: власти обещают нормализовать ситуацию к началу недели

Вчера, 14:44
Комментариев: 0
Версия для печати
Проблемы с подачей отопления зафиксированы в Тамбове, Котовске и Тамбовском округе. Именно в этих муниципалитетах тепло пока поступило не во все жилые дома. Об этом сообщили на оперативном совещании у губернатора Евгения Первышова, где обсуждалось начало отопительного сезона в регионе.

Министр ТЭК и ЖКХ Тамбовской области Константин Шульгин доложил, что объекты социальной сферы полностью подключены к теплу. Из 3279 многоквартирных домов региона отопление уже получили 3177, или 97%. Оставшиеся здания — в основном в Тамбове, Котовске и Тамбовском округе — должны быть подключены в ближайшие дни.

Тем временем четыре муниципалитета — Котовск, Знаменский, Умётский и Тамбовский округа — до сих пор не получили паспорта готовности к отопительному сезону от Ростехнадзора. В Котовске, как пояснил глава города Алексей Плахотников, задержка связана с продолжающимся ремонтом теплосети длиной 660 метров. Работы продлятся около полутора месяцев, однако, по его словам, «из 227 многоквартирных домов города 214 уже получают тепло».

В Знаменском округе, по словам Владимира Елисеева, три из четырёх теплоснабжающих организаций устранили замечания и направили документы на повторное рассмотрение. Аналогичная ситуация — в Умётском округе, где, по данным главы Юрия Ефремова, отопительный сезон фактически начался.

В Тамбовском округе 414 объектов теплоснабжения проходят корректировку по замечаниям Ростехнадзора, а проблемным остаётся посёлок Селезнёвский, где продолжается замена теплосетей. Константин Пудовкин заверил, что тепло в дома поступит в ближайшее время.

Заместитель главы региона Наталия Макаревич также сообщила о планах по строительству новой котельной завода подшипников скольжения, которую впоследствии передадут городу. Сейчас ведётся выбор участка под строительство.

Губернатор Евгений Первышов подчеркнул, что замечания Ростехнадзора должны восприниматься как руководство к действию, а не как формальную процедуру.
«Мы знаем, что где тонко, там и рвётся. Износ сетей у нас значительный, на исправление ситуации потребуются годы, поэтому на объективные замечания Ростехнадзора надо обращать особое внимание», — отметил глава региона.

По прогнозам областных властей, подача тепла в оставшиеся жилые дома должна быть завершена к началу следующей недели.
Бывший чиновник мичуринской администрации получил 3,5 года условно за подлог при строительстве водозабора

Вчера, 17:02
В Мичуринске вынесен приговор бывшему чиновнику городской администрации, обвинённому в превышении должностных полномочий и служебном подлоге. Суд назначил ему 3,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Также осуждённому запрещено в течение двух лет занимать руководящие и

В Мичуринске начались инженерные исследования для реставрации первого здания института имени Мичурина

Вчера, 15:55
В Мичуринске приступили к инженерным исследованиям на объекте культурного наследия регионального значения — «Первом здании Центрального научно-исследовательского института северного плодово-ягодного хозяйства имени И.В. Мичурина». Историческое здание располагается на пересечении улиц Советской и

Вчера, 14:44
Информационные табло в Тамбове «потеряли связь с сервером» из-за мер безопасности

Вчера, 13:31
Жители Тамбова всё чаще замечают, что электронные табло на остановках общественного транспорта перестали показывать время прибытия автобусов. Вместо привычных цифр о движении маршрутов — короткое сообщение: «Нет связи с сервером». Как сообщает деловое издание «Вердикт», сбои в работе

В правительстве Тамбовской области — новые назначения в экономическом и социальном блоках

Вчера, 12:21
В администрации Тамбовской области объявлен крупный блок кадровых решений, охватывающий ключевые направления — экономику, промышленность, экологию, ЖКХ и работу с обращениями граждан. Исполняющим обязанности министра экономической и инвестиционной политики назначен Иван Сафронов. Он уже занимал

В Мичуринске пройдёт кинофорум «Эхо 33-го кинофестиваля “Окно в Европу”»

12 октября 2025
Мичуринск. С 18 по 22 октября наукоград станет площадкой для кинофорума «Эхо 33-го кинофестиваля “Окно в Европу”» (12+). В программу вошли показы лучших отечественных фильмов, творческие встречи со звёздами кино и эстрады, а также концертные мероприятия. Об этом сообщает «Мичуринская правда». В

В Тамбовской области семь железнодорожных остановок получили имена — среди них станция в Мичуринске

12 октября 2025
На Юго-Восточной железной дороге прошла масштабная работа по присвоению названий безымянным остановочным пунктам. Как сообщает пресс-центр ЮВЖД, новые имена получили 38 станций, из них семь — в Тамбовской области. В частности, остановочный пункт «408 км» в черте Мичуринска теперь называется

«Канал» исчез: Яндекс вернул Цне её историческое имя после запроса тамбовского краеведа

12 октября 2025
Тамбов. Любитель местной истории и исследователь водных объектов Алексей Ермаков добился исправления подписи на «Яндекс Картах»: вместо «канала р. Цна» в пределах города снова указана река Цна. По его словам, «канал» — распространённый городской миф, который не подтверждается ни документами, ни

«Ревтруд» не смог продать здания бывшего НИИ «Эфир» — покупателей снова не нашлось

12 октября 2025
В Тамбове снова сорвались торги по продаже недвижимости завода «Ревтруд», входящего в структуру «Ростеха». Предприятие пыталось реализовать имущественный комплекс бывшего НИИ «Эфир» на улице Коммунальной, но на лот стоимостью 565 млн рублей не поступило ни одной заявки. В состав имущества входили

Тамбов принимает IX Слёт и Спартакиаду студотрядов ЦФО: более 500 участников со всей страны

11 октября 2025
В Тамбове стартовал IX Слёт и Спартакиада студенческих отрядов Центрального федерального округа. В этом году событие побило рекорд по числу участников — более 500 ребят из 18 регионов России. В числе организаторов — Тамбовское региональное отделение Российских студенческих отрядов, основанное в

В Мичуринске открылся региональный фестиваль науки под эгидой «Наука 0+»

11 октября 2025
В Мичуринском государственном аграрном университете стартовал региональный фестиваль науки, который проходит в рамках всероссийского проекта «Наука 0+». Мероприятие организовано при поддержке Министерства образования и науки Тамбовской области и приурочено к Десятилетию науки и технологий в России,

В Моршанском округе ушёл в отставку глава, руководивший районом более 16 лет

11 октября 2025
В Тамбовской области завершилась целая эпоха муниципального управления — глава Моршанского муниципального округа Павел Фетискин покинул свой пост, который занимал на протяжении 16 лет. Депутаты Совета округа накануне досрочно прекратили его полномочия. Как отмечается, отставка произошла по

В Тамбове показали новые вагоны СВ и обсудили запуск ретропоезда

10 октября 2025
В Тамбове прошёл III Форум по развитию железнодорожного туризма в Центральном Черноземье, собравший представителей пяти регионов, федеральных министерств и руководителей ОАО «РЖД». Одним из главных событий стало представление первого в России вагона СВ нового типа, который вскоре появится в составе

Мичуринская администрация не согласилась с решением УФАС по делу о скандальном ремонте путепровода

10 октября 2025
В Мичуринске продолжается история с подрядчиком ООО «СТИНЭК», не завершившим ремонт путепровода на улице Лаврова. Как сообщил «Вердикту» руководитель отдела реализации проектов администрации города Валерий Адяков, УФАС по Тамбовской области отказалось включать фирму в реестр недобросовестных

В Тамбове заменят бюст Державина на новый памятник в полный рост

10 октября 2025
В Тамбове принято окончательное решение заменить установленный 30 лет назад бюст Гавриила Державина на полноразмерный памятник первому губернатору и поэту. Новый монумент создаст московский скульптор Алексей Степаненко, автор памятника адвокату Фёдору Плевако, недавно установленного в областном

В Тамбове открылся электронный читальный зал Государственного архива

10 октября 2025
Государственный архив Тамбовской области (ГАТО) объявил о запуске электронного читального зала (ЭЧЗ) — нового сервиса, который позволит исследователям и всем заинтересованным гражданам дистанционно получать доступ к цифровым копиям архивных документов. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

В «Тамбовавтодоре» заявили, что искать виновных в долгах за дороги уже некому

9 октября 2025
История с многомиллионными исками к «Тамбовавтодору» получила неожиданное продолжение. Как выяснили «Региональные известия», ни один чиновник не понесёт наказания за судебные споры, из-за которых учреждение могло потерять десятки миллионов рублей. Напомним, весной губернатор Евгений Первышов

Бывшего руководителя Тамбовского центра стратегических разработок обвиняют во взятке

9 октября 2025
В Тамбове перед судом предстанет бывший директор «Тамбовского центра стратегических разработок». Следователи считают, что в прошлом году она получила взятки на сумму свыше 290 тысяч рублей за помощь коммерческой организации при заключении государственных контрактов. Как установила прокуратура, с

Дмитрий Патрушев и Оксана Лут посетили стенд Тамбовской области на выставке «Золотая осень»

9 октября 2025
В Москве открылась крупнейшая сельскохозяйственная выставка страны — «Золотая осень – 2025» (0+). В числе участников — делегация Тамбовской области под руководством губернатора Евгения Первышова. Региональный стенд посетили заместитель председателя правительства России Дмитрий Патрушев и министр

В Тамбовской области в рамках акции «Сохраним лес» высадили более 8 тысяч саженцев сосны

9 октября 2025
В Тамбовской области прошла ежегодная Всероссийская акция «Сохраним лес», направленная на восстановление природных экосистем и восполнение вырубленных и погибших насаждений. Центральный этап мероприятия состоялся на территориях Горельского и Тулиновского лесничеств, где на площади 1,5 гектара было

В Тамбовской области внедрят цифровую платформу для управления сельским хозяйством

8 октября 2025
На выставке «Золотая осень» глава региона Евгений Первышов заявил, что Тамбовская область будет активно внедрять эффективные цифровые технологии в агропромышленный комплекс. Губернатору представили отечественную облачную платформу «История поля», которую уже применяют некоторые агропредприятия
