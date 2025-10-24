|
В Тамбове пользователей «серебряного» возраста обучат блогингу в Пушкинской библиотеке
Вчера, 21:15
В Тамбовской областной научной библиотеке имени Пушкина дан старт новому потоку проекта «Серебряный блогер — 2025». Его цель — обучить представителей старшего поколения компьютерной грамотности, работе в интернете, общению в социальных сетях и созданию собственного контента.
Проект реализуется в рамках программы «Активное долголетие» национального проекта «Семья» и призван способствовать социализации людей «серебряного» возраста. Особенностью инициативы является возможность проходить обучение вместе с родными.
В региональном Минкультуры подчеркнули востребованность таких программ: «Такие проекты способствуют сокращению цифрового разрыва между поколениями и удовлетворению потребности пожилых людей в компьютерной грамотности. Проект “Серебряный блогер” запустили в 2022 году, он оказался востребованным. Например, весной в обучении участвовали 297 человек, столько же, сколько и в прошлом году. Все они получили необходимые навыки для ведения социальных сетей и освещения интересных событий на своих личных страницах».
Программа курса рассчитана на десять занятий. Уже на первом уроке участники познакомились с историей блогинга, популярными социальными сетями и каналами, а также получили рекомендации по полезной литературе. Все выпускники, успешно завершившие обучение, получат специальные сертификаты.
