Взирая на солнце, прищурь глаза свои, и ты смело разглядишь на нем пятна.
Козьма Прутков
В Мичуринске открыли мемориальную доску старшему прапорщику Андрею Басову

Суд по делу о гибели рыбы в пруду Рогатый обрастает противоречиями: чиновники заявили, что «замора не было»

Ветераны Мичуринска отправили новую партию помощи на фронт

На брифинге "Новых людей" рассказали о нарушениях, зафиксированных на выборах в Тамбовской области

"Новые люди" открыли ситуационный центр в Тамбове для наблюдения за выборами

Scania против листовок: «Новые люди» заставили тамбовчан фотографировать предвыборную рекламу

В Изосимове открыли мемориальную доску сержанту Алексею Бокову

"Новые люди" перенесли крупнейший автофестиваль из-за угрозы БПЛА

«Новые люди» и бизнес-сообщество обсудили проблему нехватки бесплатных точек Wi-Fi в Тамбове

Автофестиваль в Тамбовской области перенесли на неделю

«Новые люди» собирают за круглым столом власть и бизнес ради интернета для тамбовчан

В Тамбове скончался Почётный гражданин города Василий Дергачев

» » » В Тамбове пользователей «серебряного» возраста обучат блогингу в Пушкинской библиотеке

В Тамбове пользователей «серебряного» возраста обучат блогингу в Пушкинской библиотеке

Вчера, 21:15
В Тамбовской областной научной библиотеке имени Пушкина дан старт новому потоку проекта «Серебряный блогер — 2025». Его цель — обучить представителей старшего поколения компьютерной грамотности, работе в интернете, общению в социальных сетях и созданию собственного контента.

Проект реализуется в рамках программы «Активное долголетие» национального проекта «Семья» и призван способствовать социализации людей «серебряного» возраста. Особенностью инициативы является возможность проходить обучение вместе с родными.

В региональном Минкультуры подчеркнули востребованность таких программ: «Такие проекты способствуют сокращению цифрового разрыва между поколениями и удовлетворению потребности пожилых людей в компьютерной грамотности. Проект “Серебряный блогер” запустили в 2022 году, он оказался востребованным. Например, весной в обучении участвовали 297 человек, столько же, сколько и в прошлом году. Все они получили необходимые навыки для ведения социальных сетей и освещения интересных событий на своих личных страницах».

Программа курса рассчитана на десять занятий. Уже на первом уроке участники познакомились с историей блогинга, популярными социальными сетями и каналами, а также получили рекомендации по полезной литературе. Все выпускники, успешно завершившие обучение, получат специальные сертификаты.
На улице Карла Маркса в Тамбове укладывают финишный слой асфальта

Вчера, 17:15
0
На одной из центральных улиц Тамбова — Карла Маркса — ремонт выходит на финишную прямую. Сегодня подрядчик укладывает финальный слой асфальта на последнем отрезке дороги, после чего основные работы будут завершены. Как сообщил глава городской администрации Максим Косенков, «ремонт близится к

Тамбовчан ждут новые остановки «городского поезда»

Вчера, 10:15
0
Тамбов становится удобнее для жителей — в городе строятся сразу три новые остановки для «городского поезда». Уже начались работы по возведению платформы «8 километр» в посёлке Строитель. В скором времени такие же современные остановки появятся near улиц Балашовская и Южная, а также в микрорайоне

«РКС-Тамбов» заплатит более миллиона рублей за загрязнение Жигалки

24 октября 2025
0
Арбитражный суд Тамбовской области признал компанию «РКС-Тамбов» виновной в загрязнении ручья Жигалка — притока реки Цна — и постановил взыскать более 1,1 миллиона рублей ущерба, сообщает деловое издание «Вердикт». Разбирательство длилось с марта этого года. Иск подало Министерство экологии и

«Новая галерея» открыла 26-й сезон выставкой «Опять двадцать пять»

24 октября 2025
0
В Тамбове начала работу новая экспозиция арт-проекта «Новая галерея», действующего на базе отделения Сбера. Выставка под названием «Опять двадцать пять» (12+) открывает 26-й сезон и объединяет 50 живописных работ художников из Тамбова и Липецка. Первая в этом сезоне экспозиция не имеет единой темы

Прокуратура подтвердила: компания, связанная с «Ренна-Холдингом», получила господдержку незаконно

24 октября 2025
0
Прокуратура Белгородской области проверила информацию о нарушениях при предоставлении субсидии компании ООО «Советское», входящей в структуру «Ренна-Холдинга», и подтвердила факт неправомерного получения господдержки. Об этом сообщает издание «Блокнот Тамбов» со ссылкой на официальный ответ

В Тамбовской области предлагают запретить продажу сельхозземель до 2050 года

24 октября 2025
0
Тамбовские депутаты обсудили инициативу о введении моратория на приватизацию сельскохозяйственных земель, находящихся в собственности региона и муниципалитетов. Согласно законопроекту, продавать такие участки частным лицам и компаниям нельзя будет до 2050 года. Как поясняют разработчики, земельный

Ветеран Афганистана Юрий Бабичев провёл урок мужества для школьников Мичуринска

23 октября 2025
0
Члены Мичуринского отделения Российского Союза ветеранов Афганистана продолжают активную военно-патриотическую работу с молодёжью. Очередная встреча прошла в комнате «Боевой Славы», где с девятиклассниками школы № 2 пообщался ветеран боевых действий в Афганистане, подполковник, кавалер ордена

В администрации Тамбова снова меняют структуру: появится комитет городского хозяйства и «управление по делам горожан»

23 октября 2025
0
На заседании комитета гордумы по местному самоуправлению заместитель главы администрации Наталья Фирсова рассказала о планируемой реорганизации структуры мэрии. Главное изменение — возрождение комитета городского хозяйства. Он объединит два действующих подразделения — комитет благоустройства и

Дорожники Тамбовской области выполнили 87% годового плана по ремонту трасс

23 октября 2025
0
Министерство автомобильных дорог и транспорта Тамбовской области подвело итоги за девять месяцев 2025 года. Ведомство отчиталось о 100% контрактации и 87% выполненных работ по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Всего в этом году запланировано привести в порядок 125 км автодорог и почти 16

Тамбовское управление федеральных трасс войдёт в состав «Большой Волги»

23 октября 2025
0
Министерство транспорта России приняло решение объединить два дорожных управления — ФКУ «Упрдор Москва — Волгоград» (Тамбов) и ФКУ «Большая Волга». Приказ о реорганизации подписан 15 октября. Руководителем тамбовского учреждения является Юрий Сорокин. На его балансе находится обслуживание

Гендиректор «Тамбовстроймеханизации» отправлен под стражу по делу о мошенничестве в особо крупном размере

22 октября 2025
0
Ленинский районный суд города Тамбова избрал меру пресечения в виде заключения под стражу генеральному директору ООО «Тамбовстроймеханизация» Александру Котельникову. Как сообщает издание «Вердикт», представители суда подтвердили, что руководитель компании обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ —

В Мичуринске открыли мемориальную доску старшему прапорщику Андрею Басову

22 октября 2025
0
В минувшие выходные в Мичуринске состоялась торжественная церемония, посвящённая открытию мемориальной доски старшему прапорщику Андрею Сергеевичу Басову, героически погибшему в зоне проведения специальной военной операции.

С дорожной компании «ДСУ-2» могут взыскать почти полмиллиарда рублей налоговых доначислений

22 октября 2025
0
Арбитражный суд Тамбовской области отменил обеспечительные меры, которые с конца августа приостанавливали взыскание почти 478 млн рублей с ЗАО «ДСУ-2». Теперь налоговая служба может возобновить действия по взысканию этой суммы. Речь идёт о доначисленных налогах, пенях и штрафах, выявленных по

Глава Инжавинского округа ушёл в отставку, исполняющим обязанности назначен Михаил Антонов

22 октября 2025
0
Губернатор Тамбовской области Евгений Первышов подписал постановление о досрочном прекращении полномочий главы Инжавинского муниципального округа Геннадия Селезнёва. Документ датирован 22 октября 2025 года. Причины отставки в официальных источниках не уточняются. В тот же день губернатор подписал

В Рассказово при ремонте детского сада похитили более 9 миллионов рублей

21 октября 2025
0
Рассказовская межрайонная прокуратура выявила мошенничество при ремонте детского сада № 3 «Солнышко». Как сообщили в надзорном ведомстве, должностное лицо подрядной организации — уфимского ООО «МД-Арт Групп» — присвоило более 9 млн рублей, выделенных в качестве аванса по муниципальному контракту.

В Тамбове сменилось руководство Ассоциации промышленников и предпринимателей

21 октября 2025
0
Сегодня в здании правительства Тамбовской области состоялось собрание региональной Ассоциации промышленников и предпринимателей (РОР АПП). Заседание стало историческим сразу по нескольким причинам: впервые в нём принял участие губернатор Евгений Первышов, а также руководство Российского союза

Власти Тамбовской области утвердили программу развития общественного транспорта: новые автобусы закупят до 2030 года

21 октября 2025
0
В Тамбовской области утверждена долгосрочная программа модернизации общественного транспорта. Документ подписал и. о. министра автомобильных дорог и транспорта Альберт Чурилов, сообщает деловое издание «Вердикт», ознакомившееся с текстом приказа. Программа рассчитана до 2030 года и, как выяснили

Тамбовскую прокуратуру возглавит новый руководитель: сенаторы одобрили кандидатуру Андрея Кулагина

21 октября 2025
0
Совет Федерации России поддержал назначение Андрея Кулагина на должность прокурора Тамбовской области. Его кандидатура внесена Генеральной прокуратурой РФ и получила одобрение профильного комитета Совета Федерации. Действующий прокурор региона Александр Гулягин, занимавший пост с конца 2020 года,

В Тамбове назначили нового руководителя комитета ЖКХ

20 октября 2025
0
Глава администрации Тамбова Максим Косенков утвердил нового председателя комитета жилищно-коммунального хозяйства. Им стал Александр Шелудяков, ранее уже работавший в структурах городской администрации. Как уточнили в мэрии, Александр Шелудяков возглавлял комитет дорожного хозяйства и транспорта с

Губернатор призвал остановить застройку пригородных лесов Тамбова

20 октября 2025
0
Глава Тамбовской области Евгений Первышов на еженедельном совещании регионального правительства заявил о необходимости жёстко пресечь незаконное строительство домов в пригородных лесах. По его словам, схема уже давно известна: землю делят, распределяют между заинтересованными лицами и начинают
