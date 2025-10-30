|
В Тамбове началось заселение первого арендного дома для студентов Державинского университета
Вчера, 19:05
В Тамбове стартовало заселение первого арендного дома для студентов Тамбовского государственного университета имени Г. Р. Державина. Как сообщили в пресс-службе правительства региона, новый 17-этажный дом, один из этажей которого подземный, рассчитан примерно на 500 человек.
В здании расположено 120 одно- и двухкомнатных квартир. Один из этажей предназначен для проживания студенческих семей, а также предусмотрены квартиры, адаптированные для маломобильных граждан. Стоимость аренды составит от 9 тыс. руб. в месяц за койко-место. Для семей с одним ребёнком установлена скидка 50%, с двумя детьми — 100%.
Соглашение о реализации проекта арендного дома площадью 0,25 га было подписано в августе 2022 года на форуме «Среда для жизни» в Тамбове. Разрешение на строительство выдано в сентябре 2023 года местному ООО «СЗ “Мегаполис”». Проект реализован при поддержке банка Дом.РФ, лимит проектного финансирования составил 616 млн руб. Завершение строительства было объявлено в середине октября 2025 года.
По данным сервиса Rusprofile.ru, ООО «СЗ “Мегаполис”» зарегистрировано в Москве в феврале 2020 года, уставный капитал компании — 10 тыс. руб. Учредителями и совладельцами являются Альберт и Ольга Дорожкины. В 2024 году выручка компании составила 345 млн руб., прибыль — 4,7 млн руб.
Дом стал первым в Тамбове проектом такого формата — арендным жильём, рассчитанным специально на студентов и молодые семьи. Власти региона отмечают, что подобные проекты позволяют расширить возможности студентов при выборе жилья и повысить доступность комфортных условий проживания во время учёбы.
