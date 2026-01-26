В Тамбове «узаконили» десятки улиц и проездов, которыми горожане пользовались годами Комментариев: 0



Речь идёт об улицах, переулках и внутриквартальных проездах, которые давно стали частью повседневных маршрутов жителей, но из-за отсутствия в реестре не могли системно обслуживаться за счёт бюджета. Теперь такие дороги можно включать в планы по ремонту, содержанию и восстановлению покрытия.



По словам исполняющего обязанности председателя комитета дорожного хозяйства и транспорта администрации Тамбова Дениса Зоологина, в ходе корректировки были уточнены границы целого ряда улиц и проездов в разных районах города. Среди них — участки переулков Новорубежного и Элеваторного, улиц Воровского, Летней, Кленовой, Песчаной и других. Все депутаты поддержали изменения.



Дополнительно в реестр внесли новые дороги, в том числе в селе Бокино, в районе Телецентра, а также несколько проездов, статус которых ранее был установлен по решениям суда. В их числе — улица Ленинградская и дороги вдоль домов на улице Монтажников.



