Франц Клинцевич поддержал присвоение Игорю Волкову звания почётного гражданина Тамбовской области

В Мичуринске ветераны боевых действий провели «урок мужества» для школьников

В Тамбовской области ежемесячную выплату из средств материнского капитала получают родители 1,9 тысячи детей

В Стаевской школе прошла программа памяти выпускников — героев разных поколений

В Мичуринске ветераны Афганистана встретились со школьниками в музее «Боевой Славы»

Из Мичуринска на Купянское направление отправили гуманитарный груз к 23 февраля

В Мичуринске почтили память воинов-афганцев в честь 37-й годовщины вывода советских войск из Афганистана

В Мичуринске школьники встретились с участником СВО в преддверии Дня Тамбовских героев

В Мичуринске прошёл урок мужества с участием кавалера ордена Мужества

В мичуринской школе возобновили встречи ветеранов и участников СВО с учащимися

В посёлке Трегуляй закрылся единственный магазин: жители просят помощи у властей

37-я годовщина вывода советских войск из Афганистана

В Тамбовской области планируют выделять дополнительные средства на экологию и охоту

В Тамбовской области могут ввести новый порядок финансирования экологических и охотничьих полномочий. Соответствующий законопроект внёс в облдуму глава региона Евгений Первышов.

Речь идёт о ситуациях, когда федеральных субсидий не хватает на выполнение переданных региону задач. Сейчас такие средства покрывают только базовые расходы.

Например, в 2025 году на охотничьи полномочия было выделено 8,4 млн рублей. Эти деньги идут в основном на зарплаты сотрудников и минимальную технику. При этом не хватает средств на подкормку диких животных, что может привести к их миграции и, как следствие, к рискам распространения заболеваний или ущербу лесам.

Есть проблемы и с расчисткой рек. В регионе более 600 км русел нуждаются в очистке, однако в федеральную программу включена лишь малая часть. Стоимость работ высокая — до 3 млн рублей за километр, а темпы остаются низкими. Уже в этом году жители направили десятки обращений с просьбой заняться расчисткой водоёмов.

Законопроект предусматривает, что в случае необходимости область сможет выделять дополнительные средства на эти цели. Их объём будут определять при принятии бюджета.

При этом власти подчёркивают: на 2026 год финансирование уже заложено, а новый закон нужен для того, чтобы при необходимости оперативно направлять дополнительные ресурсы.
Читайте также:

В Тамбовской области изменят правила назначения детских пособий

Областная Дума перераспределила миллиард рублей и избрала первого вице-спик ...

Реки и плотины под защитой: в Тамбовской области направят более 160 млн руб ...

Ежегодный ремонт сетей и федеральные деньги: в Тамбовской области меняют по ...

В Тамбовскую область поступят дополнительные средства на обеспечение льготн ...

Тамбовская область получит дополнительные средства на детские сады



ТГУ вошёл в топ-25 вузов России по трудоустройству юристов

Тамбовский государственный университет имени Державина занял 25-е место в рейтинге трудоустройства выпускников-юристов, составленном Минтрудом России. Оценка проводилась по двум критериям — сколько выпускников находят работу по специальности и какую зарплату получают спустя два года. ТГУ опередил

В Тамбовской области готовятся к Пасхе и могут сделать Радоницу выходным днём

В Тамбовской области начали подготовку к Пасхе (12 апреля) и Радонице (21 апреля). Эти вопросы обсудили на совещании в региональном правительстве. К Пасхе поручено привести в порядок территории возле храмов, а также продумать работу общественного транспорта в ночь праздничных богослужений. После

Суд обязал конезавод «Новотомниково» заплатить за использование исторической конюшни

Арбитражный апелляционный суд подтвердил решение о взыскании с АО «Конезавод «Новотомниково» почти 1 млн рублей за использование здания конюшни без законных оснований. Речь идёт о объекте культурного наследия федерального значения — конюшне усадьбы Воронцовых-Дашковых в Моршанском районе. Суд

Доля безналичных платежей в Тамбовской области достигла 97%

В Тамбовской области по итогам 2025 года 97% всех операций по оплате товаров и услуг были совершены с использованием банковских карт. Общий объём безналичных платежей составил 340 млрд рублей. Об этом сообщили в региональном отделении Банка России. Всего на руках у жителей региона находилось 2,6

В Тамбове вновь обострился конфликт вокруг участка на улице Чичканова: на место вызывали полицию

В Тамбове обострилась ситуация вокруг спорного земельного участка у дома № 131 по улице Чичканова. Как сообщает деловое издание «Вердикт», на место конфликта были вызваны сотрудники полиции. Речь идёт о территории, споры вокруг которой продолжаются более пяти лет. По словам местных жителей,

В Тамбовской области с 1 апреля повысят пенсии

С 1 апреля в Тамбовской области проиндексируют государственные пенсии. Повышение составит 6,8% и коснётся более 27 тысяч человек. В основном речь идёт о получателях социальных пенсий — это люди с инвалидностью и граждане, потерявшие кормильца. Также увеличатся выплаты ветеранам Великой

Франц Клинцевич поддержал присвоение Игорю Волкову звания почётного гражданина Тамбовской области

Лидер Российского союза ветеранов Афганистана и специальных военных операций Франц Клинцевич выступил в поддержку инициативы о присвоении Игорю Волкову звания «Почётный гражданин Тамбовской области» и направил соответствующее обращение. Как сообщили в инициативной группе, пакет документов уже

В Тамбовской области снизили налоги для бизнеса

В Тамбовской области приняли закон о снижении налоговой нагрузки на предпринимателей. Решение утвердила областная Дума по инициативе главы региона. Теперь для ряда предпринимателей ставка по упрощённой системе налогообложения составит от 0% до 4%. Нулевая ставка предусмотрена для начинающих

В Тамбове обсуждают лишение Геннадия Берстенёва звания почётного гражданина

В Тамбовской городской Думе продолжается рассмотрение вопроса о лишении Геннадия Берстенёва звания «Почётный гражданин города». Сейчас обращение направлено в депутатские фракции для обсуждения. С инициативой выступили представители общественности, указавшие на наличие у Берстенёва судимости.

Глава Тамбова посетил производство дронов на предприятии «Бекас»

Глава Тамбова Константин Кутейников побывал на предприятии «Бекас», где производят беспилотники. Ему показали цеха, готовую продукцию и новые разработки. Сегодня компания выпускает несколько моделей дронов с дальностью полёта до 25–30 км. Они используются для различных задач, в том числе в

Тамбовская делегация приняла участие в съезде РСПП, «Пигмент» получил федеральную премию

Тамбовская делегация приняла участие в съезде Российского союза промышленников и предпринимателей в Москве. В мероприятии участвовали представители регионального бизнес-сообщества. На съезде обсуждались вопросы развития экономики, взаимодействия бизнеса и власти, а также меры поддержки

Режиссёр «Брата 3» планирует переснять фильм и раскритиковал тамбовского зрителя

Режиссёр фильма «Брат 3» (18+) Валерий Переверзев планирует переснять свою же картину, вышедшую в прокат чуть более двух лет назад. Об этом в интернете сообщил продюсер проекта. Фильм снимался в Тамбове и представлял собой набор связанных между собой новелл о разных героях — от дочери генерала и

В Тамбове по делу бывшей судьи Дробышевой запросили штраф в 1 млн рублей

В Тамбовском областном суде прошли прения по уголовному делу судьи в отставке Елены Дробышевой. Её обвиняют в вынесении десяти неправосудных решений. Прокуратура предложила назначить ей штраф в размере 1 млн рублей. По версии следствия, в ноябре 2021 года Дробышева подготовила судебные решения,

В Тамбове проходит день бесплатной юридической помощи

Сегодня, 26 марта, в Тамбове проходит Всероссийский единый день бесплатной юридической помощи (12+). Консультации организованы региональным отделением Ассоциации юристов России. Приём граждан ведётся с 10:00 до 17:00 в Пушкинской библиотеке (ул. Интернациональная, 17, ауд. 112). Жителей

В Тамбове начато дело о банкротстве дорожной компании «Авангард»

Арбитражный суд Тамбовской области начал рассмотрение дела о банкротстве местной дорожной компании ООО «Авангард». С соответствующим заявлением обратилась предприниматель из Воронежской области, сумма требований составляет более 17 млн рублей. Об этом сообщает издание «Вердикт». Компания была

В Тамбове предпринимателя осудили за мошенничество при выполнении госконтракта

Ленинский районный суд Тамбова вынес приговор местному предпринимателю, признанному виновным в мошенничестве в особо крупном размере и незаконных валютных операциях. Как сообщили в прокуратуре региона, мужчине назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы условно с таким же испытательным

На улице Мичуринской в Тамбове появится новая многоэтажка с двором и парковкой

В Тамбове продолжается застройка улицы Мичуринской. Здесь планируют возвести ещё один современный жилой дом — 17-этажное здание со встроенными коммерческими помещениями. Дом появится по адресу Мичуринская, 17. По данным Единой информационной системы жилищного строительства, в нём разместятся 135

Из Мичуринска отправили очередную партию гуманитарной помощи бойцам в зоне СВО

Жители Мичуринска продолжают оказывать поддержку военнослужащим. Очередная партия гуманитарной помощи была направлена в зону проведения специальной военной операции при участии представителей ветеранского сообщества, волонтёров и городской администрации. В сборе и отправке груза приняли участие

В Мичуринске ветераны боевых действий провели «урок мужества» для школьников

В Мичуринске продолжается военно-патриотическая работа с молодежью. Очередная встреча прошла в комнате «Боевой Славы», где ветераны боевых действий пообщались с учащимися 8 и 9 классов школы № 17. Перед школьниками выступили ветеран войны в Афганистане Иван Шаров и ветеран боевых действий в Чечне,

Экс-губернатору Тамбовской области Максиму Егорову продлили арест

Басманный районный суд Москвы продлил срок содержания под стражей бывшему главе Тамбовской области Максиму Егорову. Под арестом остаётся и его личный водитель Александр Соломатин, которого следствие считает посредником при передаче взятки. Максим Егоров был задержан в июле 2025 года. Его обвиняют
