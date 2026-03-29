В Тамбовской области планируют выделять дополнительные средства на экологию и охоту



Речь идёт о ситуациях, когда федеральных субсидий не хватает на выполнение переданных региону задач. Сейчас такие средства покрывают только базовые расходы.



Например, в 2025 году на охотничьи полномочия было выделено 8,4 млн рублей. Эти деньги идут в основном на зарплаты сотрудников и минимальную технику. При этом не хватает средств на подкормку диких животных, что может привести к их миграции и, как следствие, к рискам распространения заболеваний или ущербу лесам.



Есть проблемы и с расчисткой рек. В регионе более 600 км русел нуждаются в очистке, однако в федеральную программу включена лишь малая часть. Стоимость работ высокая — до 3 млн рублей за километр, а темпы остаются низкими. Уже в этом году жители направили десятки обращений с просьбой заняться расчисткой водоёмов.



Законопроект предусматривает, что в случае необходимости область сможет выделять дополнительные средства на эти цели. Их объём будут определять при принятии бюджета.



В Тамбовской области могут ввести новый порядок финансирования экологических и охотничьих полномочий. Соответствующий законопроект внёс в облдуму глава региона Евгений Первышов.




