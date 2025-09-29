|
В Тамбовской городской Думе распределили посты и расширили число комитетов
16:52
Первое заседание Тамбовской городской Думы восьмого созыва ознаменовалось кадровыми и структурными решениями. Помимо избрания председателя Константина Кутейникова, депутаты определились с заместителями и сформировали состав профильных комитетов.
Первым заместителем председателя стала Елена Леонова. Также вице-спикерские кресла заняли Валерий Иржанов и Андрей Сапрыкин.
Депутаты утвердили шесть комитетов, то есть на один больше, чем в прошлом созыве. Руководителями стали:
Михаил Бударин — по местному самоуправлению, регламенту и депутатской этике,
Елена Мищенко — по бюджету, налогам и экономическому развитию,
Максим Чепурнов — по градостроительству, муниципальному имуществу, землепользованию и поддержке предпринимательства,
Ольга Плотникова — по ЖКХ,
Анна Пудовкина — по развитию городской инфраструктуры,
Любовь Шанина — по социальной политике, взаимодействию с общественными организациями, участниками СВО и их семьями.
Таким образом, Дума нового созыва не только обновила руководящий состав, но и расширила структуру комитетов, выделив отдельное направление для социальной политики и поддержки участников СВО.
