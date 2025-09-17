|
В Тамбове утвердили список нового состава городской Думы восьмого созыва
Тамбовский облизбирком подвёл итоги выборов в городскую Думу и утвердил персональный состав восьмого созыва. Согласно данным комиссии, явка избирателей составила 41,56%.
По итогам распределения 36 мандатов большинство мест в Думе получила партия «Единая Россия» — 27 кресел. Партия «Родина» будет представлена пятью депутатами, КПРФ — двумя. ЛДПР и «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» получили по одному мандату. Партия «Новые люди» в новый состав парламента не вошла.
Список избранных депутатов:
По единому избирательному округу:
Тамбовское городское местное отделение партии «Единая Россия»
Кутейников Константин Александрович
Колпаков Андрей Владимирович
Беляев Валерий Анатольевич
Мищенко Елена Сергеевна
Иржанов Валерий Маратович
Служаков Олег Антонович
Воронин Никита Игоревич
Перова Анастасия Геннадьевна
Антипов Игорь Игоревич
Бударин Михаил Валерьевич
Баранов Александр Викторович
Региональное отделение партии «Родина»
Шанина Любовь Михайловна
Стариков Валерий Тимофеевич
Пустовалова Татьяна Михайловна
КПРФ
Попова Лариса Анатольевна
Колосницын Павел Юрьевич
ЛДПР
Асеев Александр Александрович
«Справедливая Россия — Патриоты — За правду»
Поляков Дмитрий Викторович
По одномандатным округам:
Сапрыкин Андрей Викторович
Лещенко Владимир Валерьевич
Толстых Вадим Александрович
Лепехова Ольга Владимировна
Ермак Андрей Эдуардович
Пудовкина Анна Юрьевна
Чепурнов Максим Вадимович
Кулакова Елена Васильевна
Милюков Степан Олегович
Плотникова Ольга Васильевна
Выжимов Евгений Дмитриевич
Журавский Алексей Евгеньевич
Очнев Артём Фёдорович
Леонова Елена Васильевна
Лысикова Марина Валерьевна
Петров Андрей Владимирович
Бастрыкина Елена Михайловна
Неплюев Дмитрий Михайлович
Таким образом, в новом составе городской Думы большинство по-прежнему сохраняет «Единая Россия», однако свои фракции также получили «Родина», КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия — Патриоты — За правду».
