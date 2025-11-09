Эксперт: Тамбовская область расплачивается за управленческие ошибки прошлых лет в сфере концессий Комментариев: 0



Он отметил, что реализация концессионных проектов в регионе сосредоточена в двух направлениях — жилищно-коммунальная инфраструктура и строительство социальных объектов. При этом, по его словам, в обоих случаях наблюдается серьёзное отставание от сроков и частичное неисполнение обязательств со стороны концессионеров.



Александров подчеркнул, что завершение этих проектов исключительно за счёт областного бюджета невозможно, поскольку речь идёт о суммах в сотни миллионов рублей. По его оценке, даже частичное исправление ситуации возможно только точечно, как, например, в посёлке Строитель, где после расторжения концессии управление объектом передано муниципальному предприятию. Однако в целом, считает эксперт, область фактически пожинает плоды управленческих решений, принятых без надлежащей финансовой оценки.



Он также добавил, что само признание властями неэффективности прежнего подхода к концессионным соглашениям — уже шаг вперёд.



Напомним, губернатор Тамбовской области Евгений Первышов ранее заявлял, что не видит ни одного успешного концессионного соглашения в регионе, отметив, что многие из них были направлены исключительно на получение выгоды, а по ряду проектов возбуждены уголовные дела. Власти планируют постепенно возвращать под государственное управление объекты тепло-, водоснабжения и водоотведения.



