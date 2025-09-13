|
Юная тамбовчанка завоевала бронзу на Всероссийских играх боевых искусств
В Анапе завершились XVII Всероссийские юношеские игры боевых искусств, собравшие более тысячи участников из разных регионов страны. В течение двух недель юные спортсмены состязались в кикбоксинге, каратэ, тхэквондо, дзюдо, самбо, грепплинге, боксе, армейском рукопашном бое, ушу и смешанных единоборствах.
Тамбовскую область на престижных соревнованиях представила кикбоксер Елена Гукина. В разделе «свободная форма с предметом» среди девушек 2010–2012 годов рождения она показала высокую технику и завоевала бронзовую медаль.
Организаторы отметили, что Игры в Анапе стали площадкой не только для спортивного соперничества, но и для обмена опытом и дружеского общения молодых бойцов со всей России.
Фото: министерство спорта Тамбовской области
