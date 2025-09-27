|
В Тамбове прошли первые соревнования по курсингу — бегу за механической приманкой
Накануне в рамках слёта сокольников «Живое наследие» стартовали первые в регионе тестовые соревнования по бегу за механической приманкой. Мероприятие организовал совсем молодой Тамбовский курсинг-клуб «Во всю прыть», созданный лишь несколько месяцев назад.
Несмотря на молодость клуба, инициативной группе во главе с Еленой Купряшкиной удалось провести масштабные и организованные старты. В них приняли участие 35 спортсменов-кинологов, создав внушительную конкуренцию. Среди участников были как опытные заслуженные бегуны, так и новички, только начинающие свой путь в этом виде спорта. Географию мероприятия расширили гости из Москвы.
Торжественным началом соревнований стал парад всех участников, прошедших под флагом Тамбовского курсинг-клуба. Для обеспечения честной борьбы все собаки были разделены на блоки по размеру. В каждой группе по итогам забегов определили тройки лидеров, показавших лучшие результаты.
После подведения итогов состоялась церемония награждения. Важно, что ни один участник не ушел с пустыми руками — каждый получил памятный подарок от организаторов.
По завершении праздника клуб «Во всю прыть» пообещал, что в следующем году событие станет ещё более масштабным и зрелищным.
Фото: Екатерина Терляхина
