В Котовске обрушился козырёк хирургического отделения больницы: погиб мужчина
Сегодня, 16:04
В субботу, 14 февраля, в Котовске произошло обрушение входного козырька хирургического отделения городской больницы. По предварительным данным, причиной происшествия стало большое скопление снега и наледи на кровле.
В результате обрушения погиб 71-летний мужчина. Как установлено, он работал в больнице слесарем и находился на рабочем месте в выходной день.
По факту произошедшего следственными органами СУ СК России по Тамбовской области возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РФ (халатность). В настоящее время на месте происшествия проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств трагедии.
Прокуратура города Котовска организовала проверку. Прокурор города Виталий Колдашов координирует работу правоохранительных органов и экстренных служб на месте обрушения. В ходе проверки будет дана оценка соблюдению требований законодательства при содержании здания, в том числе в части своевременной очистки крыши от снега и наледи.
По поручению главы Тамбовской области Евгения Первышова региональное министерство здравоохранения также проведёт собственную проверку причин инцидента.
По итогам проверочных мероприятий будут приняты соответствующие меры реагирования.
