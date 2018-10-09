Воронеж на 55 месте по уровню зарплат

Наказание за убийство в Мичуринске 0 В Мичуринске местный житель приговорен к 8 годам и 2 месяцам лишения свободы за убийство гражданской супруги. Как сообщает Следственный комитет, вечером 22 июля 2018 года потерпевшая вместе с подругой ушла отмечать свой день рождения в кафе.

В России обострилась проблема низких зарплат 0 В России всего 4,4% работников получают зарплату более 100 тысяч рублей в месяц, и за год их доля увеличилась примерно на 0,3 процентного пункта, сообщает "РИА Рейтинг".

В Пензе делом поддерживают детский хоккей 0 В Пензе на ледовой арене Дворца спорта «Рубин» 3 декабря состоялось торжественное открытие зимнего спортивного сезона.

В Староюрьево в ДТП пострадали два человека 0 В селе Староюрьево Тамбовской области 3 декабря водитель автомобиля «Нивы», мужчина 1968 года рождения, съехал в кювет. В результате ДТП пассажиры автомобиля, молодой человек 2001 года рождения и мужчина 1991 года рождения, получили телесные повреждения и были доставлены в медицинское учреждение.

Аэропорт Пензы получит имя Лермонтова 0 За присвоение аэропорту Пензы имени Михаила Юрьевича Лермонтова отдано более 247 тысяч голосов. Одновременно за присвоение имени Лермонтова аэропорту города Минеральные Воды проголосовало более 251 тысячи человек.

В Белгороде в 2018 году отремонтировали 72 многоквартирных дома 0 Более 9,5 тысяч жителей Белгорода улучшили условия проживания благодаря программе капремонта многоквартирных домов 2018 года. Руководитель департамента городского хозяйства Александр Немыкин сообщил, что работы завершены на 99%.

В Воронеже возложили венки цветы к могиле Неизвестного солдата 0 В Воронеже 3 декабря в День Неизвестного солдата на площади Победы состоялась церемония возложения венков и цветов к Вечному огню.

Смертность в Тамбовской области в два раза больше рождаемости 0 В Тамбовской области за январь-октябрь 2018 года родилось 7042 человека, умерло 13419 человек. Зарегистрировано 5257 браков, в тоже время 3347 пар оформили развод, такие данные приводит Управление ЗАГС Тамбовской области.

В Тамбовской городской Думе планируют навести образцовый порядок 0 Вчера состоялось заседание комитета Тамбовской городской Думы по местному самоуправлению и связям с общественными организациями, в работе комитета принял участие председатель городской Думы Виктор Путинцев.

В Тамбове более 1500 человек приняли участие в акциях против ВИЧ-инфекции 0 В рамках Всероссийской Акции «Стоп ВИЧ/СПИД» Центр по профилактике и борьбе со СПИД Тамбовской инфекционной клинической больницы организовал массовые акции в ТЦ «Ашан» и ТРЦ «РИО».

Стоимость хвойной лапки и ёлки в Тамбове 0 В Тамбовской области началась заготовка новогодних сосен. Как пояснил заместитель начальника регионального управления лесами Д.Ф. Налдеев, по закону заготавливать ели к Новому году гражданам самостоятельно запрещено.

Как избежать дачных краж? 0 Полицейские советуют тамбовчанам чаще проверять дачи в осенне-зимний период дачи. 2 декабря в дежурную часть полиции обратилась 38-летняя тамбовчанка, которая сообщила о краже с ее дачи, расположенной в селе Дмитриевка.

На опасном перекресте в Тамбове снова произошло ДТП 0 На перекресте ул. Чичканова и Советская в городе Тамбове произошло очередное ДТП, в котором пострадал пешеход.

В Тамбове почтили память солдат 0 3 декабря в России день памяти неизвестного солдата. Традиционно в этот день на Воздвиженском кладбище в городе Тамбове проходят памятные мероприятия, в них непосредственное участие принимают представители поисковых отрядов.

Капремонт многоквартирных домов в Тамбовской области завершен 0 Как сообщает Фонд ремонта общего имущества в многоквартирных домах Тамбовской области, по состоянию на 1 декабря на Тамбовщине отремонтировано 219 домов, принято в эксплуатацию после проведения ремонтных работ 209 многоэтажек.

Бондарский район получил новые рабочие места 0 В Бондарском лесхозе открыт современный цех по переработке мелкотоварной древесины. Во всех лесхозах региона сейчас внедряется новое деревообрабатывающее оборудование.

Вор из Липецкой области пошел на дело в Тамбовской 0 Ранним утром 1 декабря владелец продуктового магазина в селе Большой Избердей Петровского района обнаружила, что кто-то ночью взломал дверной замок и проник внутрь. Из магазина пропала алкогольная и табачная продукция, продукты питания и предметы бытовой химии.

Липецк лидирует в рейтинге зарплат в Черноземье 0 Липецк занял 43 место в рейтинге зарплат среди российских городов, сообщает «РИА Рейтинг». Это наивысшая позиция среди всех городов Черноземья. Соотношение средней зарплаты и стоимости потребительского набора в Липецке составляет 2,05.

Воронеж на 55 месте по уровню зарплат 0 Воронеж занял 55 место в рейтинге зарплат среди российских городов, сообщает «РИА Рейтинг». Соотношение средней зарплаты и стоимости потребительского набора в Воронеже составляет 1,94. Таким образом, на среднюю зарплату воронежец может купить два потребительских набора. Для города, в котором

По уровню зарплат Пенза заняла 70 место 0 Пенза заняла 70 место в рейтинге зарплат среди российских городов, сообщает «РИА Рейтинг».