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Поздравляем вас с наступающим Новым Годом!
Сегодня, 14:26
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До наступления нового года осталось несколько часов. Мы благодарим всех читателей информационного агентства «Тамбов-информ» за то, что вы были с нами в течение уходящего года. Мы трудимся каждый день именно для тех людей, которые читают наши новости, аналитические материалы и блоги. Мы стремимся быть на высоте: описываем самые актуальные и важные события, которые влияют на жизнь региона, на каждого живущего в Тамбовской области. Пусть 2018-й принесет всем нам как можно больше хороших новостей!
С уважением и наилучшими пожеланиями,
редакция ИА «Тамбов-информ»
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