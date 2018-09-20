|
В Тамбовской области тариф за вывоз мусора вырастит на 50 %
Сегодня, 06:58
Комментариев: 0
Версия для печати
С 1 января 2019 года на территории Тамбовской области начинает действовать новая схема вывоза мусора, услугу населению будет предоставлять специализированный региональный оператор. В настоящий момент выбрана «Тамбовская сетевая компания». В этой связи ожидается резкий рост тарифов на вывоз ТБО, более чем на 50%.
После введения новой системы семья из трех человек будет платить не 200 рублей, как сейчас, плата увеличится до отметки в 300 рублей и это лишь за мусор, ожидается серьезный рост и других жилищно-коммунальных услуг.
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.