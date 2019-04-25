Проезд в общественном транспорте может подорожать до 24 рублей Комментариев: 0



По результатам анализа рынка фактическая себестоимость пассажирских перевозок за 2018 год по автопредприятиям Тамбова за безналичный расчет – 18 руб., за наличный – 20 руб. С учетом ценообразующих факторов возможное повышение составит 2,32 руб. По мнению администрации города Тамбова, предлагаемый тариф не сможет обеспечить качественные перевозки, оптимально повышение тарифов за безналичный расчет - 22 руб., за наличный - 24 руб.



Общественник М.К.Добрынина выразила неудовлетворенность работой коммерческих автобусов, в частности большое количество жалоб поступают от пассажиров на работу маршрутов № 55 и № 50, которые на отдельных остановках простаивают длительное время, а затем устраивают гонки между автобусами, что зачастую приводит к травмам пассажиров.



В итоге стоимость проезда решили просчитать дополнительно, пока обновленный тариф не определен. Состоялось заседание общественного совета при управлении по регулированию тарифов в Тамбовской области. Основной вопрос – рассмотрение предложений по размеру тарифа на проезд в городском общественном транспорте в связи с введением безналичной системы оплаты проезда в Тамбовской области.По результатам анализа рынка фактическая себестоимость пассажирских перевозок за 2018 год по автопредприятиям Тамбова за безналичный расчет – 18 руб., за наличный – 20 руб. С учетом ценообразующих факторов возможное повышение составит 2,32 руб. По мнению администрации города Тамбова, предлагаемый тариф не сможет обеспечить качественные перевозки, оптимально повышение тарифов за безналичный расчет - 22 руб., за наличный - 24 руб.Общественник М.К.Добрынина выразила неудовлетворенность работой коммерческих автобусов, в частности большое количество жалоб поступают от пассажиров на работу маршрутов № 55 и № 50, которые на отдельных остановках простаивают длительное время, а затем устраивают гонки между автобусами, что зачастую приводит к травмам пассажиров.В итоге стоимость проезда решили просчитать дополнительно, пока обновленный тариф не определен.



