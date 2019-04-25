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Проезд в общественном транспорте может подорожать до 24 рублей
Сегодня, 18:41
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Состоялось заседание общественного совета при управлении по регулированию тарифов в Тамбовской области. Основной вопрос – рассмотрение предложений по размеру тарифа на проезд в городском общественном транспорте в связи с введением безналичной системы оплаты проезда в Тамбовской области.
По результатам анализа рынка фактическая себестоимость пассажирских перевозок за 2018 год по автопредприятиям Тамбова за безналичный расчет – 18 руб., за наличный – 20 руб. С учетом ценообразующих факторов возможное повышение составит 2,32 руб. По мнению администрации города Тамбова, предлагаемый тариф не сможет обеспечить качественные перевозки, оптимально повышение тарифов за безналичный расчет - 22 руб., за наличный - 24 руб.
Общественник М.К.Добрынина выразила неудовлетворенность работой коммерческих автобусов, в частности большое количество жалоб поступают от пассажиров на работу маршрутов № 55 и № 50, которые на отдельных остановках простаивают длительное время, а затем устраивают гонки между автобусами, что зачастую приводит к травмам пассажиров.
В итоге стоимость проезда решили просчитать дополнительно, пока обновленный тариф не определен.
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