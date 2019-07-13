Ассоциация пострадавших предпринимателей ждет ответы на вопросы Комментариев: 0



«Суть проблемы в том, что десятки людей и хозяйствующих субъектов, после поставленных на «конвейер» банкротств фирм, где руководителем или учредителем являлся Д.А. Кривенко (ред. в настоящее время руководитель ГУП РК «Крымавтодор»), повлекло за собой по принципу «домино» банкротства других организаций, оставив их без денежных средств и материальных активов, способствовали созданию социальной напряженности, в результате люди потеряли веру в правду и справедливость», - отмечали в своем обращении заявители.



Вначале июля состоялся массовой митинг представителей малого бизнеса, поддержали акцию и представители ассоциации пострадавших предпринимателей, которые вышли с транспарантом: «Путин прими меры – останови произвол завравшегося чинуши Кривенко». «Отрадно, что малый бизнес начинает самоорганизовываться, - считает сопредседатель движения Владимир Гаврилов. - Мы должны сообща противостоять откровенным мошенникам и любому неправомерному давлению. Сейчас против нас развернули травлю, пытаются судами задушить слово правды, но мы будем сражаться».



К слову, представители ассоциации готовятся к следующему этапу действий, в Москве их готовы принять представители органов государственной власти, которые заинтересовались расследованиями по банкротству предприятий в дорожной сфере. Прошло несколько недель с «Прямой линии» Президента РФ Владимира Путина, а ответы на наболевшие вопросы, которые задавали представители ассоциации пострадавших предпринимателей, так и не поступили. Определенная реакция есть - судебные иски со стороны руководителя «Крымавтодор» и отписки из органов власти, но не более того.«Суть проблемы в том, что десятки людей и хозяйствующих субъектов, после поставленных на «конвейер» банкротств фирм, где руководителем или учредителем являлся Д.А. Кривенко (ред. в настоящее время руководитель ГУП РК «Крымавтодор»), повлекло за собой по принципу «домино» банкротства других организаций, оставив их без денежных средств и материальных активов, способствовали созданию социальной напряженности, в результате люди потеряли веру в правду и справедливость», - отмечали в своем обращении заявители.Вначале июля состоялся массовой митинг представителей малого бизнеса, поддержали акцию и представители ассоциации пострадавших предпринимателей, которые вышли с транспарантом: «Путин прими меры – останови произвол завравшегося чинуши Кривенко». «Отрадно, что малый бизнес начинает самоорганизовываться, - считает сопредседатель движения Владимир Гаврилов. - Мы должны сообща противостоять откровенным мошенникам и любому неправомерному давлению. Сейчас против нас развернули травлю, пытаются судами задушить слово правды, но мы будем сражаться».К слову, представители ассоциации готовятся к следующему этапу действий, в Москве их готовы принять представители органов государственной власти, которые заинтересовались расследованиями по банкротству предприятий в дорожной сфере.



