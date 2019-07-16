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Женщина почти каждый день стреляет из пистолета со своего балкона
Вчера, 15:10
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Жители города Тамбова, проживающие в доме №4 по улице Запрудная, бьют тревогу – почти каждый день из пистолета с балкона стреляет местная жительница. Как правило, под обстрел попадают электрощиты и машины.
Местные жители не раз обращались в правоохранительные органы по факту данного поведения, однако женщина не прекращает вести себя подобным образом. Как прокомментировали в полиции, если будет причинен материальный или физический ущерб, ответственность может дойти вплоть до уголовной.
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