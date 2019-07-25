Проезд в общественном транспорте подорожает почти на 30% Комментариев: 0



«Конечно, это существенная нагрузка на население. Но здесь вопрос нужно решать кардинально», - считает начальник управления по регулированию тарифов Тамбовской области Светлана Варкова.



«Такое резкое подорожание платы за проезд в общественном транспорте станет серьезным ударом для наших горожан, без широких общественных обсуждений их поставили перед фактом. Если мы говорим о развитии общественного транспорта, то вначале перевозчики, прежде всего это касается частников, должны были принять меры по обновлению подвижного состава (даже частично за счет привлечения кредитных средств), но этого не произошло. По городу курсируют де-факто списанные автобусы, которые отравляют жизнь вокруг, не говоря про серые схемы, как достаются те или иные маршруты. В 2016 году гордума приняла положение об организации транспортного обслуживания населения, на бумаге все хорошо, должны быть современные автобусы, жёсткие критерии отбора и так далее, а на деле ситуация изменилась кардинальным образом? Нет, также может и произойти с резким подорожанием платы за проезд, в плюсе окажутся прежде всего перевозчики», - высказывает свое мнение депутат гордумы Артем Александров. Проезд в общественном транспорте в городе Тамбове подорожает практически на 30%, при наличном расчете нужно будет заплатить 22 рубля (маршрутках 23 рубля), при безналичной оплате 20 и 21 рубль, соответственно.«Конечно, это существенная нагрузка на население. Но здесь вопрос нужно решать кардинально», - считает начальник управления по регулированию тарифов Тамбовской области Светлана Варкова.«Такое резкое подорожание платы за проезд в общественном транспорте станет серьезным ударом для наших горожан, без широких общественных обсуждений их поставили перед фактом. Если мы говорим о развитии общественного транспорта, то вначале перевозчики, прежде всего это касается частников, должны были принять меры по обновлению подвижного состава (даже частично за счет привлечения кредитных средств), но этого не произошло. По городу курсируют де-факто списанные автобусы, которые отравляют жизнь вокруг, не говоря про серые схемы, как достаются те или иные маршруты. В 2016 году гордума приняла положение об организации транспортного обслуживания населения, на бумаге все хорошо, должны быть современные автобусы, жёсткие критерии отбора и так далее, а на деле ситуация изменилась кардинальным образом? Нет, также может и произойти с резким подорожанием платы за проезд, в плюсе окажутся прежде всего перевозчики», - высказывает свое мнение депутат гордумы Артем Александров.



