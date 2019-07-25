Регистрация Войти
Вход на сайт
За морем теплее, а на родине светлее.
Русская поговорка
Выбор редакции
 
 

Проезд в общественном транспорте подорожает почти на 30%

Тамара Плетнева может стать сенатором

Может ли Тамбов стать столицей Черноземья?

При ремонте автодороги в Тамбовской области похитили 9 млн рублей

Военно-патриотический фестиваль «Воин России» ждет тебя

Женщина почти каждый день стреляет из пистолета со своего балкона

«Зенит» - «Тамбов» 2:1

Ассоциация пострадавших предпринимателей ждет ответы на вопросы

За чертой бедности более 10% жителей Тамбовской области

В Тамбове в доме обрушились плиты перекрытия

Жители Тамбова: «Федеральные деньги расходуются бездумно и нецелесообразно»

За каждый штраф оператор получает – 243 рубля

» » Проезд в общественном транспорте подорожает почти на 30%

Проезд в общественном транспорте подорожает почти на 30%

Сегодня, 08:13
Комментариев: 0
Версия для печати
Проезд в общественном транспорте подорожает почти на 30% Проезд в общественном транспорте в городе Тамбове подорожает практически на 30%, при наличном расчете нужно будет заплатить 22 рубля (маршрутках 23 рубля), при безналичной оплате 20 и 21 рубль, соответственно.

«Конечно, это существенная нагрузка на население. Но здесь вопрос нужно решать кардинально», - считает начальник управления по регулированию тарифов Тамбовской области Светлана Варкова.

«Такое резкое подорожание платы за проезд в общественном транспорте станет серьезным ударом для наших горожан, без широких общественных обсуждений их поставили перед фактом. Если мы говорим о развитии общественного транспорта, то вначале перевозчики, прежде всего это касается частников, должны были принять меры по обновлению подвижного состава (даже частично за счет привлечения кредитных средств), но этого не произошло. По городу курсируют де-факто списанные автобусы, которые отравляют жизнь вокруг, не говоря про серые схемы, как достаются те или иные маршруты. В 2016 году гордума приняла положение об организации транспортного обслуживания населения, на бумаге все хорошо, должны быть современные автобусы, жёсткие критерии отбора и так далее, а на деле ситуация изменилась кардинальным образом? Нет, также может и произойти с резким подорожанием платы за проезд, в плюсе окажутся прежде всего перевозчики», - высказывает свое мнение депутат гордумы Артем Александров.
Рейтинг статьи:
  
Читайте также:

Подорожает проезд в общественном транспорте

Проезд в общественном транспорте Саратова может подорожать в 2014 году

В Тамбове подорожает проезд в общественном транспорте

В Тамбове на 2 рубля подорожает проезд в общественном транспорте

Рост проезда в общественном транспорте может составить два рубля

Вечерний проезд в Липецке подорожает до 20 рублей

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Проезд в общественном транспорте подорожает почти на 30%

Сегодня, 08:13
0
С 10 августа проезд в общественном транспорте в городе Тамбове подорожает практически на 30%, при наличном расчете нужно будет заплатить 22 рубля (маршрутках 23 рубля), при безналичной оплате 20 и 21 рубль, соответственно.

Не уйдет ли стадион «Спартак» под землю?

Вчера, 07:07
0
Подготовительные работы для реконструкции стадиона «Спартак» в Тамбове завершены об этом сообщает ТАСС.

Споры между АО «ТСК» и ООО «КомЭк» продолжаются

Вчера, 06:37
0
Мусороперерабатывающий комплекс «КомЭк» в пригороде города Тамбова может прекратить свою работу об этом заявили в компании. В качестве причины приводится нехватка оборотных средств из-за неплатежей регионального оператора по обращению с отходами, сумма долга составляет около 73,5 млн рублей.

Тамара Плетнева может стать сенатором

25 июля 2019
0
Депутат Липецкого законодательного собрания от КПРФ Сергей Токарев представил в избирательную комиссию Липецкой области документы для регистрации в качестве кандидата на должность главы региона. Сергей Токарев также подал сведения о трех кандидатурах на должность сенатора в их числе депутат

По ситуации связанной с выдачей свидетельства о смерти ветерана проведена проверка

25 июля 2019
0
Управление здравоохранения Тамбовской области на запрос сетевого издания «ПРАВО68» по ситуации связанной с выдачей свидетельства о смерти ветерана ВОВ в ГБУЗ «Тамбовский областной госпиталь для ветеранов войн» сообщает, что была проведена проверка.

На Тамбовскую область надвигается резкое похолодание

25 июля 2019
0
В ближайшие дни Тамбовскую область ожидают неблагоприятные погодные явления, прошедшей ночью прошли грозы, местами сильные дожди, а на следующей неделе наш регион ожидает серьезное похолодание.

Внимание: в районе «Северного» автовокзала перекрыли для движения две полосы

25 июля 2019
0
В Тамбове в районе «Северного» автовокзала закрыли для движения две полосы это вынужденная мера, связанная с ремонтными работами, которые проводит ПАО «Квадра» — «Тамбовская генерация».

Молодой мотоциклист разбился от наезда на арку усадьбы

23 июля 2019
0
На территории Тамбовской области за минувшие сутки зарегистрировано два дорожно-транспортных происшествия, в которых один человек погиб.

В Тамбовском районе грузовик столкнулся с бензовозом

23 июля 2019
0
В Тамбовском районе на участке автомобильной дороги Р-22 «Каспий», у съезда на село, Стрельцы в понедельник вечером бензовоз столкнулся с грузовиком, перевозившим щебень, - сообщает ГУ МЧС.

В областной Думе журналистов обвинили в распространении недостоверной информации

23 июля 2019
0
На сайте Тамбовской областной Думы была опубликована информация за подписью руководителя фракции партии «Единая Россия» Валерия Петрова насчет организации платных парковок.

Министерство обороны пытается выселить на улицу экс-работников войсковой части

23 июля 2019
0
Знаменский районный суд Тамбовской области продолжает рассматривать гражданские дела по искам Министерства обороны Российской Федерации о выселении из служебных помещений без предоставления другого жилья экс-работников войсковой части, - сообщает издание «ПРАВО68».

В Тамбовской области отремонтируют ряд плотин

23 июля 2019
0
В Тамбовской области в рамках государственной программы «Охрана окружающей среды воспроизводство и использование природных ресурсов Тамбовской области» проводятся работы по капитальному ремонту плотин.

Дорогу на улице Колхозная капитально отремонтируют

22 июля 2019
0
В Тамбове на улице Колхозная дорожные службы приступили к укладке нижнего слоя асфальта в рамках национального проекта.

ФК «Тамбов» в очередной раз проиграл

22 июля 2019
0
Во втором туре РПЛ футбольный клуб «Тамбов» сыграл с московским «Локомотивом», игра закончилась не в пользу нашей команды, со счетом 2:1.

Может ли Тамбов стать столицей Черноземья?

22 июля 2019
0
Профессор Дмитрий Нечаев в своем Telegram канале высказал идею о том, что через 4-5 лет город Тамбов может стать столицей Черноземья, поскольку в регионе очень сильный губернатор Александр Никитин.

Жители Никифоровского района - «Мы живем как в тайге»

21 июля 2019
0
Жители села Александровка Никифоровского района Тамбовской области обратились к главе администрации Тамбовской области Александру Никитину с просьбой решить вопросы местного значения.

«Мерзавцы планомерно уничтожают «Татарский вал»

21 июля 2019
0
Неравнодушные граждане продолжают бить тревогу насчет сохранения объекта культурного наследия федерального значения - Тамбовская сторожевая черта (Тамбовский вал Белгородской оборонительной линии), народное название – «Татарский вал».

Под Тамбовом с размахом прошел военно-патриотический фестиваль «Воин России»

20 июля 2019
0
Сегодня на базе авиаклуба ДОСААФ в районе села Горелое прошел масштабный военно-патриотический фестиваль «Воин России».

Ветеран боевых действий в Сирии добивается улучшения жилищных условий

20 июля 2019
0
К главе администрации области обратился ветеран боевых действий, который проходил службу в Сирии по вопросу улучшения жилищных условий.

«Люди в Тамбове выживают»

20 июля 2019
0
Новость о том, что Тамбовская область в числе лидеров по уровню доходов населения, вызвала бурную дискуссию.

В Тамбове сдан долгострой по ул. Интернациональная, 69а корп. 2

20 июля 2019
0
Введен в эксплуатацию дом 69а корпус 2 по улице Интернациональная в Тамбове, который должны были построить еще несколько лет назад.
Copyrights © 2014
Контакты О проекте Реклама на сайте Редакция Статистика
Rambler Яндекс цитирования

© 2001-2014 Информационное агентство "Тамбов-информ" предлагает новости Тамбова, Тамбовской области и соседних регионов - Воронежа, Липецка, Саратова, Пензы, Белгорода и Рязани.".

18+
Все права защищены. При использовании любого материала с сайта гиперссылка на ИА Тамбов-информ обязательна.

Свидетельство о регистрации электронного периодического издания Эл № 77-4943 от 30.11.2001 выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

ОБЛАКО ТЕГОВ
абитуриент, авария, администрация, Бетин, Влад Федоров, выборы тамбов, ГИБДД, губернатор, деньги есть ума не надо, ЕГЭ, мичуринск, мчс, образование, прокуратура, Рассказово, Тамбов, тамбовская область, тамбовчанин, юрий жирков

Показать все теги