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В районе стадиона «Динамо» в Тамбове воздвигнут дом молитвы
Сегодня, 08:29
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Вчера в Тамбове митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий при участи руководства УМВД Российской Федерации по Тамбовской области осветил закладной крест в основание часовни около стадиона «Динамо».
«Владыка выразил удовлетворение тем, что рядом со спортивными сооружениями, где люди будут заботиться о физическом здоровье, появится дом молитвы, где они смогут радеть о своем духовном состоянии», - сообщает пресс-служба Тамбовской епархии.
Еще в 2015 году генеральным планом города предполагалось строительство храма в сквере у Воздвиженского кладбища, храма на Успенской площади, восстановление Николаевской площади, храма на ул. Елецкой. На территории города возможно размещение культовых объектов в отдалённых от центра районах, таких, как «Динамо», «Пехотка», Северный район, Моршанское шоссе.
Фото: пресс-служба Тамбовской епархии
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