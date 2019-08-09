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Более 20 тысяч зрителей посетили «Чернозем»
Сегодня, 08:23
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Под Тамбовом продолжается самое душевное событие года - рок-фестиваль «Чернозём», который уже посетило более 20 тысяч зрителей. Тематика мероприятия - музыка в стиле «рок» различных направлений в рамках этого стиля.
Вчера выступили такие именитые группы: «Пикник», «Анимация», «25/17» и другие коллективы. Было душевно, весело, быстро и громко. Хедлайнерами главной сцены уже стали «Алиса», Гарик Сукачёв, впереди выступление «Мумий Тролль».
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