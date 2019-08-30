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Тамбовские «зелёные» обратились к Президенту России насчет новой мичуринской школы
Сегодня, 08:27
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Председатель Совета регионального отделения Партии «Зелёные» в Тамбовской области Олег Краснянский обратился с заявлением к Президенту РФ В.В. Путину насчет новой школы в городе Мичуринске. По мнению общественника школа была построена с существенными нарушениями.
«Школа построена на земельном участке, который расположен в предельной близости от склона глубокого оврага, с перепадом глубин от 30 до 50 метров. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нарушений при строительстве школы. Однако Администрации города Мичуринска и Тамбовской области не принимают во внимание факт угрозы жизни 1300 детей, и продолжают проводить мероприятия по открытию школы», - отмечает в своем обращении заявитель.
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