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В Арбитражный суд Тамбовской области подан иск, где третьим лицом выступает Евгения Уваркина

Сегодня, 09:57
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В Арбитражный суд Тамбовской области подан иск, где третьим лицом выступает Евгения УваркинаООО «Группа Компаний «Русагро» подало в Арбитражный суд Тамбовской области исковое заявление о взыскании 1,16 млрд рублей с ООО «Агроснабсахар», третьим лицом в деле выступает мэр города Липецка Евгения Уваркина.

ООО «Агроснабсахар» - юридическое лицо Елецкого сахарного завода группы компаний «Трио» и французской компании Sucden. Евгения Уваркина возглавляла «Трио» в момент продажи доли в Елецком сахарном заводе.

Как сообщает «Абирег» пока что стороны воздерживаются от комментариев связанных с судебным разбирательством. Согласно ЕГРЮЛ, Уваркина владеет 19,75% уставного капитала ООО «ГК «Трио», директор Уваркин Геннадий Дмитриевич.
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В Арбитражный суд Тамбовской области подан иск, где третьим лицом выступает Евгения Уваркина

Сегодня, 09:57
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