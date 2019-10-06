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Тамбов входит в десятку городов с самыми низкими зарплатами
Вчера, 08:45
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По оценкам исследования «РИА Новости» средняя зарплата в Тамбове составляет – 28,5 тыс. рублей. А вот, например, в Москве средняя заработная плата – 97 тыс. рублей, Магадане – 82 тыс. рублей. Среди наших соседей в Воронеже получают – 35 тыс. рублей, в Липецке – 37,1 тыс. рублей.
Соотношения зарплат и стоимости стандартного потребительского набора в различных городах России изменяется в диапазоне от 1,4 до 3,8. В среднем работники в крупном российском городе получают ежемесячно сумму, примерно в два раза перекрывающую средние потребительские расходы.
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