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«Лир. Предсказание» - новое прочтение Шекспира
Сегодня, 08:14
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Уже на этих выходных Тамбовский молодежный театр приготовил для своих гостей премьеру 2019 года - «Лир. Предсказание», билеты еще есть в продаже. Это свежий взгляд Тамбовского молодёжного театра на классическое произведение Уильяма Шекспира.
«Каждый образ включает две ипостаси: шутовскую и характер основного героя. Это отражает концепцию нашего спектакля, что весь мир - представление с шутами. В нем затрагиваются многие темы», - комментирует режиссер Андрей Боровиков.
Главную роль Короля Лира в спектакле исполнит народный артист РФ Юрий Томилин.
Фото: Дарья Шутова
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