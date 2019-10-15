РЕН ТВ: «Миллионы бюджетных средств оказались закопаны в тамбовский чернозем» Комментариев: 0



Самая большая и закрытая школа по стоимости только здания немного не дотянула до миллиарда. Принять сразу 1275 учеников должна была еще в 2017-м. Но вместо первого звонка — эстафета дополнительных контрактов.



«Вся вот эта система документов. Документы, которые не бьются друг с другом. Появление документа, авансирующего на 100% за пять дней до заключения нового контракта. Вся вот эта мешанина просто говорит о том, что не совсем прозрачно все сделано», — рассказал руководитель проекта ОНФ «За честные закупки» Валерий Алексеев.



Федеральные эксперты отмечают Мичуринск как город с низкой исполнительной дисциплиной. Федеральные СМИ, в том числе телеканал «РЕН ТВ» опубликовали результаты проверки «Общероссийского народного фронта» на стройках века в Тамбовской области. В частности в репортаже речь идет о ситуации вокруг строительства школы в Мичуринске, детского сада, ФАПа и т.д.Самая большая и закрытая школа по стоимости только здания немного не дотянула до миллиарда. Принять сразу 1275 учеников должна была еще в 2017-м. Но вместо первого звонка — эстафета дополнительных контрактов.«Вся вот эта система документов. Документы, которые не бьются друг с другом. Появление документа, авансирующего на 100% за пять дней до заключения нового контракта. Вся вот эта мешанина просто говорит о том, что не совсем прозрачно все сделано», — рассказал руководитель проекта ОНФ «За честные закупки» Валерий Алексеев.Федеральные эксперты отмечают Мичуринск как город с низкой исполнительной дисциплиной.



