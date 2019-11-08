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Поручение представителя Президента по реконструкции площади Льва Толстого – не выполнено
Сегодня, 07:07
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До 7 ноября должны были завершить работы по реконструкции сквера на площади им. Льва Толстого в городе Тамбове. При этом сроки уже переносили, первоначально дедлайн был установлен до 1 октября 2019 года. В частности продолжают работы над фонтаном, тротуарной плиткой и другими элементами. Заказчиком работ выступает — МБУ «Дирекция благоустройства и озеленения».
Всего на реализацию проекта за два года направили более 55 млн рублей. К благоустройству сквера привлекли и средства, выделенные по программе «Народная инициатива». Жители города очень волновались, что сроки затягиваются, обращались на этот счет в администрацию Президента РФ.
В июне полномочный представитель Президента РФ в ЦФО Игорь Щеголев во время рабочего визита в Тамбовскую область заявил следующее: «Сроки для завершения работ сжатые и их необходимо строго соблюдать. Мы несем ответственность перед жителями города по выполнению взятых на себя обязательств».
Фото – «ПРАВО68»
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