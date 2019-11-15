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В Тамбовской области вновь сложилось миграционное уменьшение населения
Сегодня, 06:57
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В Тамбовской области сложилось миграционное уменьшение населения, которое с начала года составило 754 человека, - сообщает Тамбовстат. В миграционном обмене с регионами России население области года уменьшилось на 1967 человек. Данную убыль населения не смогла покрыть международная миграция, официально в регион приехало 1213 человека.
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