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Вместо детского утренника директор ДК накрыл стол для чиновников

Сегодня, 08:08
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Вместо детского утренника директор ДК накрыл стол для чиновников Директор Тамбовского районного Дома культуры Сергей Ранчин попал под уголовное преследование из-за обвинений в том, что он потратил выделенные на детские утренники деньги на организацию новогоднего корпоратива для сотрудников администрации. Его обвиняют в превышении должностных полномочий.

Фактически питание детей на новогодних мероприятиях, предусмотренных распоряжением главы № 538-р от 18.12.2018 «О проведении новогодних мероприятий», организовано не было, а перечисленные на счет ООО «Эвент» денежные средства в размере 166 000 рублей были затрачены на проведение 26.12.2018 новогоднего корпоратива для сотрудников администрации.

В результате злоупотребления Ранчин своими должностными полномочиями существенно нарушены права и охраняемые законом интересы муниципального образования - в виде материального ущерба на общую сумму 166 000 рублей.
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