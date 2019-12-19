О директоре «Крымавтодора» рассказали на пресс-конференции Владимира Путина Комментариев: 0



Представители Ассоциации и СМИ рассказали коллегам-журналистам и пресс-службе президента о ситуации, в которой оказались предприниматели, имевшие отношения с коммерческими фирмами, созданными Дмитрием Кривенко, (ныне директор ГУП «Крымавтодор»). Десятки предпринимателей оказались в долговой яме или стали банкротами.



Журналистам тридцати российских и зарубежных СМИ были переданы материалы расследования деятельности Д. Кривенко. Как рассказали предприниматели, в результате банкротств организаций Кривенко, добропорядочные организации не досчитались миллионов рублей.



Все подтверждающие материалы, протоколы собраний кредиторов, определения арбитражных судов Тамбовской и Воронежской областей, архивные выписки обанкротившихся организаций и другие документы, материалы СМИ были предоставлены всем желающим.



Кроме того, журналистское сообщество было неприятно удивлено действиями господина Кривенко, который занимается сутяжничеством с редакцией информационного агентства «Тамбов-информ» и требует от журналистов компенсации в размере 5 млн рублей за то, что они делают свою работу.



Пресс-конференцию президента России Владимира Путина 19 декабря 2019 года посетили представители информационного агентства «Тамбов-Информ» и Ассоциации в защиту пострадавших предпринимателей.Представители Ассоциации и СМИ рассказали коллегам-журналистам и пресс-службе президента о ситуации, в которой оказались предприниматели, имевшие отношения с коммерческими фирмами, созданными Дмитрием Кривенко, (ныне директор ГУП «Крымавтодор»). Десятки предпринимателей оказались в долговой яме или стали банкротами.Журналистам тридцати российских и зарубежных СМИ были переданы материалы расследования деятельности Д. Кривенко. Как рассказали предприниматели, в результате банкротств организаций Кривенко, добропорядочные организации не досчитались миллионов рублей.Все подтверждающие материалы, протоколы собраний кредиторов, определения арбитражных судов Тамбовской и Воронежской областей, архивные выписки обанкротившихся организаций и другие документы, материалы СМИ были предоставлены всем желающим.Кроме того, журналистское сообщество было неприятно удивлено действиями господина Кривенко, который занимается сутяжничеством с редакцией информационного агентства «Тамбов-информ» и требует от журналистов компенсации в размере 5 млн рублей за то, что они делают свою работу.



