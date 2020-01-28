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Александр Никитин уклонился от ответа на вопрос пойдет ли он на выборы

Сегодня, 11:42
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Александр Никитин уклонился от ответа на вопрос пойдет ли он на выборы Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин по просьбе «Ъ-Черноземье» высказал свою точку зрения по вопросу предстоящих выборов губернатора.

«До выдвижения кандидатов от партий еще около пяти месяцев. Но спрогнозировать можно, что кандидатов выдвинут все партии, представленные в областной думе: «Единая Россия», ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия» и «Родина», - высказал мнение на этот счет Александр Никитин.

При этом действующий руководитель региона уклонился от ответа на вопрос пойдет ли он на выборы.

«Что касается возможного кандидата от «Единой России», вопрос, скажем так, пикантный. Мне на него, наверное, отвечать преждевременно», - заявил Александр Никитин.
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Александр Никитин уклонился от ответа на вопрос пойдет ли он на выборы

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