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Евгений Матушкин про Тelegram: «Хочется пойти сразу руки пойти помыть с мылом»
Сегодня, 08:59
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В Тамбовской областной Думе состоялась пресс-конференция председателя регионального парламента Евгения Матушкина. Спикер областной Думы в течение трех часов отвечал на вопросы журналистов, которые касались как федеральной, так и региональной повестки.
В ходе пресс-конференции Евгений Матушкин подвел итоги работы парламента за 2019 год, рассказал о важнейших принятых законодательных решениях, поделился своими мыслями об общественно-политических событиях, происходящих в России.
«Могу отметить закон, над которым мы напряженно работали и приняли во втором чтении, – «Об установлении на территории Тамбовской области запрета розничной продажи несовершеннолетним электронных систем доставки никотина, бестабачной никотинсодержащей продукции». Сделали мы это для того, чтобы оградить наших детей и подростков от употребления и пагубного влияния на неокрепший организм «вейпов» и «снюсов». Нужно ли это было? Бесспорно. А сейчас мы работаем над законопроектом, касающимся запрета продажи на территории области несовершеннолетним тонизирующих напитков – энергетиков с повышенным содержанием кофеина. Цель преследуем ту же самую – сохранение здоровья подрастающего поколения», - рассказал Евгений Матушкин о наиболее значимых принятых законах в прошлом году.
Не обошел своим вниманием председатель областной Думы и вопрос источников получения информации.
«Приходится, смотрю. Хотя часто портится настроение после той грязи, в которой приходится вольно и невольно кунаться, хочется пойти сразу руки пойти помыть с мылом. Знаете, Тelegram-каналы разные», - таким образом, ответил на вопрос спикер областной Думы.
Фото: пресс-служба Тамбовской областной Думы
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