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Умер почетный гражданин города Тамбова Илья Вокин

Вчера, 09:41
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Умер почетный гражданин города Тамбова Илья ВокинНа 97-ом году жизни скончался ветеран Великой Отечественной войны, почетный гражданин города Тамбова Илья Вокин.

«Видимость для нас – артиллеристов – оказалась плохая. Впереди бугорок был, и он загораживал траншею противника. Не видно было, куда падают снаряды. Тогда начальник разведки, лейтенант Духович говорит мне: «Сержант Вокин, бери бинокль и полезай на сосну». Делаю корректировку огня, удачно, а в дивизионе было 20 стволов и все они начали поражать огневые точки противника и пехоту. Но в это время меня обнаружил снайпер, расстояние было метров 400, и он выстрелил в меня. В какой-то момент я потерял сознание, а снизу мне кричат: «Сержант Вокин, ты ранен?». Тогда я очнулся, бинокля в руках у меня уже нет, правая рука висит и почувствовал в боку что-то теплое и понял, что это кровь», — вспоминал Илья Вокин о годах войны.

Ветеран прожил в Тамбове более 65-ти лет. Большую часть своей жизни Илья Вокин занимался вопросами патриотического воспитания молодежи.

«Это самое ценное, — говорил Илья Иванович, — когда о тебе помнят. Когда приглашают на мероприятия в школы, в дни празднования воинской славы, в любые организации, я еду, участвую, выступаю. И мне люди благодарны, а я им. Что они помогают мне жить и чувствовать, что я еще что-то могу».
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