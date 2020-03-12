В Тамбовской области случаев коронавирусной инфекции не зарегистрировано Комментариев: 0



В отношении 32 человек, которая оказались в зоне риска медицинское наблюдение завершено, признаков заболевания не выявлено. По данным роспотребнадзора по Тамбовской области за время наблюдения было госпитализировано три человека с проявлениями острого респираторного заболевания и подозрение на коронавирус. Результаты оказались отрицательными.



Пункт временной изоляции для пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию будет располагаться на базе государственного учреждения «Центр межрегиональных связей» под Тамбовом в Пригородном лесу. Все школы в Липецкой области закрывают на двухнедельный карантин из-за коронавируса, ранее в регионе были зафиксированы случаи коронавирусной инфекции. В Тамбовской области ситуация стабильная случаев коронавирусной инфекции не зарегистрировано. В тоже время принимаются все меры для профилактики, в Тамбове из-за угрозы коронавируса отменили митинг «Крымская весна».В отношении 32 человек, которая оказались в зоне риска медицинское наблюдение завершено, признаков заболевания не выявлено. По данным роспотребнадзора по Тамбовской области за время наблюдения было госпитализировано три человека с проявлениями острого респираторного заболевания и подозрение на коронавирус. Результаты оказались отрицательными.Пункт временной изоляции для пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию будет располагаться на базе государственного учреждения «Центр межрегиональных связей» под Тамбовом в Пригородном лесу.



