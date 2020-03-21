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Выписан первый тамбовчанин находившийся в больнице на карантине

Сегодня, 08:27
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Выписан первый тамбовчанин находившийся в больнице на карантинеНа территории Тамбовской области зарегистрировано 3 случая новой коронавирусной инфекции. Больные находятся на стационарном лечении в инфекционной больнице. На днях из лечебного учреждения после карантина был выписан первый тамбовчанин, который наблюдался в стационаре как контактный по коронавирусной инфекции.

У пациента трёхкратный анализ на коронавирус отрицательный.
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