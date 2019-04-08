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В Гавриловском районе мало детских площадок, а детей ещё меньше
Сегодня, 12:18
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Прокуратура Гавриловского района требует от органов местного самоуправления Гавриловского района принятия необходимых мер по оборудованию на территориях поселений детских игровых площадок. Прокуратурой Гавриловского района проведена проверка исполнения законодательства об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации, в ходе которой выявлены факты бездействия со стороны органов местного самоуправления по оборудованию на территориях поселений детских площадок.
Однако, как показала проверка, в целом ряде населенных пунктов, расположенных на территориях всех сельских советов, в которых проживают дети, отсутствуют оборудованные игровые детские площадки. Для устранения выявленных нарушений законодательства прокуратура внесла представления в адрес глав сельских советов.
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